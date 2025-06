Il punto più sporco della scopa elettrica non è il serbatoio e nemmeno il filtro: è qui che devi pulire realmente

È uno solo il punto più sporco della scopa elettrica, qui non tutti ci puliscono spesso e si accumula tanta immondizia: si deve rimuovere subito altrimenti non funziona a dovere.

Con la tecnologia di oggi e strumenti sempre più all’avanguardia che ci hanno permesso di render molto più facili e veloci tantissime faccende domestiche, in casa scopa elettrica o aspirapolvere non possono di certo mancare. Grazie ai loro accessori e alle loro funzioni, sarà molto più semplice avere superfici libere dallo sporco, dalla polvere e anche da peli e capelli.

Ovviamente, affinché possano svolgere sempre al meglio le loro funzioni, sarà molto importante che siano sempre puliti in ogni sua parte. Nel caso specifico della scopa elettrica, ad esempio, filtro e serbatoio saranno le prime due parti in cui si tende ad accumulare una grandissima quantità di sporco. Infatti, tutto quello che andremo a raccogliere da terra, verrà intrappolato qui all’interno. Più immondizia si andrà ad accumulare e più ci sarà la possibilità che si possano formare germi, batteri e anche cattivi odori.

Questo punto della scopa elettrica non viene mai pulito: ecco perché non funziona bene

L’accumulo di una gran quantità di sporco all’interno della scopa elettrica, non solo crea una situazione non proprio igienica, ma andrà anche a compromettere il corretto funzionamento dello stesso apparecchio. Ecco perché sarà davvero necessario pulirle ogni elemento con cura. E proprio a questo proposito, è bene sapere che esiste un punto della scopa elettrica che spesso viene trascurato e non si pulisce mai abbastanza.

Quante volte sarà capitato di passare la scopa elettrica e di notare che si lascia dello sporco dietro e non riesce ad aspirarlo a dovere? Quando questo accade, ma serbatoio e filtro sono puliti, allora è arrivato il momenti di pulire un altro elemento che spesso viene ignorato, ossia le spazzole della scopa elettrica. Il più delle volte, infatti, sono così piene di grovigli di peli, polvere e capelli, da non riuscire più a catturare lo sporco che c’è in terra.

Quindi, una volta notato tutto questo macello, non resta fare altro che pulirle a dovere. Prima di tutto munirsi di piccole forbicine per tagliare tutti i capelli attorcigliati tra le setole. Una volta rimosso del tutto, la maggior parte dei modelli permettono anche di sganciare le spazzole. Una volta tolte, lavarle con acqua e sapone neutro, fino a che tutto lo sporco non sarà stato rimosso. Fatto questo, lasciare asciugare completamente e poi rimontarle. Ed ecco che finalmente, la scopa elettrica tornerà a funzionare a dovere.