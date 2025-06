Pirlo di nuovo in Serie A, panchina eccellente per l’ex Juve!

L’annata complicatissima della Sampdoria, che si sta giocando la salvezza attraverso i playout, parte da lontano. Tantissimi i problemi dei liguri che avevano iniziato la stagione sotto i dettami di Andrea Pirlo, durato però molto poco.

L’ex allenatore della Juventus, dopo la passata annata tutt’altro che esaltante, aveva iniziato quella attuale ancora alla Samp che però gli ha dato appena 4 partite di fiducia nel 2024/25 prima di optare per altre strade.

Pirlo infatti ha gestito la Doria in questa stagione per solamente per una gara di Coppa Italia e le prime tre di campionato con un bottino così magro da far propendere la società ligure per l’addio. Di fatto è stato quindi un anno di pausa quello del giovane allenatore che spera presto di tornare in carreggiata alla prima occasione utile. Una chance che stavolta potrebbe arrivare persino dalla Serie A, in una compagine neopromossa.

Il 46enne di Flero potrebbe finire nel casting di una squadra appena approdata in massima serie. Il riferimento è alla Cremonese che da tempo è a caccia del tecnico che guiderà i grigiorossi nella stagione di ritorno in A. Tanti i nomi accostati al club: da Nicola a Giampaolo passando per Farioli.

Calciomercato, casting in panchina per la Cremonese: da Nicola fino a… Pirlo

La Cremonese sta accelerando in questi giorni la ricerca del nuovo allenatore e spera di chiudere già entro il fine settimana per poter programmare con maggiore serenità le prossime mosse.

Al momento il candidato principale è Davide Nicola, tecnico di enorme esperienza che spesso e volentieri è riuscito a raggiungere l’obiettivo salvezza. Mentalità, competenza, qualità ed abitudine a battagliare in determinate zone di classifica rappresentano alcune delle caratteristiche che tracciano l’identikit perfetto dell’ex Cagliari, che però non è l’unico in lizza.

Resta però viva anche la pista che porterebbe a Marco Giampaolo, reduce dall’operato di Lecce, e già con un passato alla Cremonese. Meno esperienza ma grande fascino avrebbe l’ipotesi relativa a Farioli, marchiato dalla formazione di De Zerbi, e portatore di un calcio moderno e di un’idea intrigante nonostante non abbia mai allenato in Serie A. Chiude infine il quartetto Paolo Vanoli, che dopo l’esperienza poco esaltante al Torino vorrebbe subito una seconda chance in massima serie.

In questo quadro si collocherebbe anche la pazza idea legata ad Andrea Pirlo, anche lui allenatore giovane e voglioso di rivalsa. Si tratta ad ogni modo di una pista complicatissima e comunque secondaria rispetto alle altre del casting della Cremonese.