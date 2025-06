Zaccagni via dalla Lazio ma resta in Serie A: scambio stellare

La Lazio riparte da Maurizio Sarri dopo un’annata di alti e bassi conclusa senza grandi soddisfazioni. L’allenatore ex Napoli e Juventus ha fatto quindi ritorno nella capitale per raccogliere l’eredità di Baroni.

Qualcosa non ha funzionato nella gestione del tecnico ex Verona che a sua volta ha trovato subito terreno fertile al Torino per intraprendere una nuova avventura in Serie A. Nella capitale ora il focus è tutto sul rientro di Sarri e sul lavoro che la società dovrà fare in sede di calciomercato per puntellare al meglio la rosa da mettere a disposizione del tecnico.

Grande attenzione soprattutto sui big attualmente in organico che restano appetibili anche per altre società. A tal proposito nei giorni scorsi, ospite della trasmissione ‘#Nonsolomercato’ su ‘Rai2’, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha fatto il punto sulle operazioni per questa estate: “Nessuno dei big è sul mercato, non ci priveremo di nessuno tra quei calciatori sui quali stiamo costruendo il nostro percorso. Vogliamo ripartire con i migliori, non vogliamo smantellare e valuteremo le diverse proposte che ci stanno arrivando. C’è qualche richiesta per Tchaouna, ma stiamo facendo una valutazione a 360 gradi”.

Tra i top player come maggiori attenzioni su di se c’è però Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995 che piace in Serie A. A tal proposito lo stesso Fabiani ha provato a rigettare al mittente i rumors: “Zaccagni? So che piace molto a Conte e Manna, ma non abbiamo intenzione di privarci di lui”

Calciomercato Lazio, mirino su Nico Gonzalez: idea di scambio con Zaccagni

Nonostante un annuncio così netto le parole di Fabiani non bastano a placare le voci su un eventuale addio di Zaccagni. Nelle ultime ore infatti sta emergendo un altro possibile scenario che vedrebbe l’esterno biancoceleste coinvolto in un’operazione più ad ampio respiro.

Pare infatti che la Lazio sia interessata a Nico Gonzalez per il ruolo di attaccante esterno. Il laterale della Juventus ha vissuto una stagione negativa in bianconero ed ha tanta voglia di rilancio, con lo stesso club piemontese che sembra tranquillamente aperto ad ascoltare offerte.

La Juventus valuta l’argentino circa 30 milioni di euro, anche per non svalutare l’investimento di un anno fa, ma si tratta di una cifra troppo alta per la Lazio che preferirebbe agire in prestito.

In questo difficile quadro non è però da escludere che la Juventus possa provare a richiedere in cambio proprio Zaccagni, già in passato accostato ai bianconeri. L’esterno della Lazio ha però un contratto ancora molto lungo nella capitale e come evidenziato anche dalle parole di Fabiani appare molto complesso pensare ad un suo addio. Chissà però che un’idea di scambio con Nico Gonzalez non possa provare a rimescolare le carte.