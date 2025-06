Stefano De Martino, già tutto archiviato: un dettaglio spegne i sogni dei fan

Il noto conduttore italiano Stefano De Martino è uno degli uomini più discussi del momento. Quest’anno la star di Affari Tuoi ha raggiunto un successo esagerato e nessuno si aspettava che tutti i suoi programmi raggiungessero una tale audience e numeri del genere, cose a dir poco incredibili. Per questo ormai si parla molto dell’ex marito di Belen Rodriguez, c’è sempre molta curiosità attorno a lui.

Il noto conduttore di origini campane è osservato sia per la sua vita lavorativa ma anche e soprattutto per il gossip e circolano vari gossip riguardo la sua vita. Addirittura secondo alcune indiscrezioni la Rai avrebbe ‘richiamato’ l’uomo per un atteggiamento eccessivo e gli avrebbe chiesto maggiore riservatezza riguardo la sua vita privata ed un atteggiamento più adeguato all’emittente per cui lavora.

De Martino è stato visto nelle ultime settimane in compagnia di donne diverse ed è cominciata la caccia di fotografi e giornalisti per avere nuovi scoop nei suoi confronti. Uno dei primi che riguardavano l’ex ballerino era relativo al rumors riguardo una storia tra Stefano De Martino e l’influencer Angela Nasti, sorella della più famosa Chiara Nasti, sposata tra l’altro con il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni. Emergono però nuovi rumors riguardo la realtà dell’uomo.

Stefano De Martino, la foto smentisce tutto: colpo di scena

Il motivo delle critiche a Stefano De Martino riguardavano il fatto che l’uomo sia stato intercettato con diverse donne negli ultimi tempi e sempre in maniera piuttosto amichevole. C’erano state smentite sulla coppia e si parlava solo di un’amicizia ‘molto maliziosa’ ma ora arrivano conferme.

In queste ore Angela Nasti è stata vista in compagnia del calciatore del Napoli Cyril Ngonge, in vacanza in questo momento ad Ibiza. I due sono apparsi in rapporti molto ‘intimi’ e questo chiude totalmente ai rumors riguardo la coppia De Martino e Angela Nasti. Chissà se per l’influencer vi sia la possibilità di iniziare una nuova e bella storia. Riguardo a Stefano De Martino ci sono invece numerosi rumors ma al momento vige il silenzio e trapelano sempre smentite riguardo un suo presunto fidanzamento.

E tra poco intanto l’uomo andrà in vacanze con Affari Tuoi, una trasmissione che ‘terminerà’ momentaneamente agli inizi di Luglio e ripartirà direttamente tra Settembre e Ottobre. Stefano ha raggiunto un grandissimo successo e c’è curiosità su chi sarà la sua prossima fiamma.