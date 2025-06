Solo 5 minuti e i tappeti tornano igienizzati senza nemmeno metterli in lavatrice: il metodo da provare subito

Per avere tappeti puliti, igienizzati e profumati non serve per forza la lavatrice: con questo metodo bastano appena 5 minuti e torneranno immacolati.

I tappetti sono tra gli accessori che in casa non possono di certo mancare. Sono belli da vedere e donano all’ambiente quel tocco in più, oltre a creare zone decisamente più confortevoli ed accoglienti. Possono essere di tantissime tipologie e possono differire per forma, colore, materiale e grandezza, ma indipendentemente da come sono, ciò che conta e che andranno a rendere gli ambienti completi.

Ovviamente, come capita per tutto ciò che abbiamo in casa, anche i tappetti tenderanno nel tempo ad accumulare sporco e polvere. Di conseguenza, andranno a perdere la vivacità dei loro colori e tenderanno leggermente a sbiadirsi, per non parlare poi della probabilità che si formino anche cattivi odori che andranno poi a ‘contaminare’ anche gli ambienti circostanti. Proprio per questo, sarà molto importante che vengano puliti spesso e soprattutto in modo adeguato.

Tappeti igienizzati senza lavatrice e in solo 5 minuti: il metodo rivoluzionario da provare

In genere, quando arriva il momento di lavare i tappeti di casa, una delle prime cose che si fa è quella di metterli direttamente in lavatrice. Tuttavia, non tutti riescono ad entrare e poi, qualora la lavatrice riesca a contenerli, non è detto che venga davvero eliminato tutto lo sporco. Come fare allora per avere tappeti igienizzati in poco tempo? La soluzione è davvero alla portata di tutti.

Per iniziare una pulizia ottimale dei tappeti, la prima cosa da fare sarà eliminare tutto lo sporco superficiale, quindi usare un’aspirapolvere per facilitarsi il compito. Una volta fatto questo, si andrà ad applicare un mix completamente naturale fatto con aceto e acqua, e successivamente si andrà ad usare anche del bicarbonato. Preparare una soluzione in parti uguali di aceto ed acqua tiepida, unire un cucchiaino di detersivo neutro e applicare il tutto con un panno direttamente sulle zone da trattare.

Lasciare agire qualche minuto, dopodiché stendere uno strato abbondante di bicarbonato e lasciare agire per circa una trentina di minuti. Una volta passato il tempo, aspirare il tutto sempre con l’aiuto dell’aspirapolvere. Infine, passare una spazzola a setole morbide per ravvivare le fibre, ed ecco che il tappeto sarà tornato come nuovo. In pochissimo tempo e senza dover usare la lavatrice, si riuscirà ad eliminare tutto lo sporco ed anche i cattivi odori.