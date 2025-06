Sarà un agosto ‘bollente’ per Netflix: in uscita alcuni dei titoli più attesi dell’anno

Ancora non siamo a luglio, ma a chi piace giocare con un po’ d’anticipo non farà certo dispiacere sapere cosa ha in serbo Netflix ad agosto per gli appassionati. Agosto 2025 si preannuncia “bollente” per il colosso dello streaming americano che si prepara a infiammare l’estate degli abbonati con un calendario irresistibile.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per accompagnare le giornate più calde dell’anno con una serie di titoli attesissimi. Anche ad agosto l’offerta di Netflix è molto ricca: commedie scoppiettanti, thriller avvincenti, drammi coinvolgenti e incursioni nel fantastico. Il servizio di streaming fondato nel 1997 da Reed Hastings e Marc Randolph (in origine come agenzia di noleggio dvd) conferma la propria vocazione a soddisfare i “palati” più differenti, in linea col proprio ruolo di azienda di riferimento nel settore dell’intrattenimento digitale.

Quali storie proporrà Netflix ad agosto ai suoi abbonati? Sarà un mese veramente speciale per Netflix, con il ritorno di uno dei più attesi degli ultimi anni: “Mercoledì” di TIm Burton. Entriamo però nel dettaglio e vediamo tutto quello che attende gli appassionati ad agosto su Netflix.

I titoli di agosto 2025 su Netflix

Uno dei titoli più attesi ad agosto è la seconda stagione di “Mercoledì”, che dal 6 agosto tornerà con la prima parte della sua seconda stagione. Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, si aggirerà di nuovo tra i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove sarà chiamata a fare i conti con nemici vecchi e nuovi, problemi, amici e familiari. Arguta e tagliente come sempre, Mercoledì avrà a che fare con un nuovo mistero.

Il 27 agosto sarà la volta del debutto di un nuovo film italiano che ruota intorno a uno dei passatempi preferiti degli italiani: il fantacalcio. “Ogni maledetto fantacalcio” ci spiega fino dove ci si può inoltrare per trionfare al fantacalcio. Una domanda alla quale dovrà dare una risposta la giudice interpretata da Caterina Guzzanti, impegnata a interrogare lo sceneggiatore trentenne Simone (Giacomo Ferrara), sospettato per la scomparsa di Gianni, suo migliore amico e campione in carica della Lega Fantacalcio “Mai una gioia”.

Gianni non si è presentato all’altare il giorno delle nozze – e anche dell’ultima e decisiva giornata di campionato – e nemmeno ha messo la formazione. Parte così una surreale indagine che finisce per coinvolgere tutto il bizzarro gruppo di amici, con una chat di gruppo pronta a riempirsi di accuse, insulti, immagini compromettenti, minacce di morte. Possibile che qualcuno abbia fatto davvero del male a Gianni per il Fantacalcio?

Infine il 28 agosto arriva il crime – tratto dal bestseller internazionale di Richard Osman – “Il club dei delitti del giovedì” incentrato sulla storia di quattro pensionati che passano il tempo a indagare per divertimento su casi di delitti rimasti senza soluzione. La loro attività di investigatori dilettanti prenderà una piega ben diversa quando si ritroveranno ad avere a che fare con un caso vero: quello di una morte inspiegabile avvenuta sulla loro soglia di casa.