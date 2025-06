Roma chiusa al traffico nel weekend, stop alla circolazione per diverse ore: come fare

Ci saranno diverse chiusure al traffico a Roma nel fine settimana. Tra oggi e domenica 22 giugno saranno apportate diverse modifiche alla viabilità nella Capitale. In questo penultimo weekend di giugno diverse iniziative, dalla notte bianca all’Eur al Giubileo dei governanti, porteranno alla chiusura di strade e scatteranno anche divieti.

La circolazione si fermerà per diverse ore tra oggi e domani per il Giubileo dei governanti, che si svolgerà fino a domenica 22. Oggi un concerto limiterà il traffico nella zona del Vaticano. Domani invece ci sarà una processione che sfilerà da San Giovanni in Laterano fino a Santa Maria Maggiore. Verrà creata un’area di massima sicurezza fra via Carlo Alberto (all’altezza via Carlo Cattaneo), piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza dell’Esquilino (lato Basilica), via Liberiana e via di Santa Prassede..

Circolazione vietata in via Daniele Manin (altezza via Farini), via Santa Maria Maggiore (angolo via Liberiana), via Paolina (altezza via Liberiana), via dell’Olmata (altezza via Liberiana), via San Giovanni Gualberto (altezza via Merulana), via San Martino ai Monti (altezza via Merulana), via di S. Vito altezza (via Merulana). Ma vediamo quali saranno le altre chiusure previste questo fine settimana.

Le altre chiusure a Roma nel fine settimana

Fino alle 17:00 di oggi sarà limitata la circolazione in via Veneto (chiusa nel tratto tra largo Fellini e via Boncompagni) in direzione piazza Barberini per via dei lavori di smantellamento degli allestimenti per la Mille Miglia. Saranno deviate le linee 53, 61, 160, 590 e di notte nMA e n201. Oggi è in programma la Notte Bianca all’Eur. Verranno chiuse al traffico viale America, viale Beethoven (da viale Europa a viale America), viale Europa (da viale Tupini a viale Beethoven), viale Pasteur (da largo Apollinaire a viale America), largo Apollinaire e viale Tupini (da piazza Gandhi a largo Ataturk). Deviati i bus nME, n070 e n705, 31, 73, 708, 712, 771, 777, 779, 780, 788 e 779F.

Tra le 14.00 e le 18:00 di oggi un corteo partirà da piazza Vittorio Emanuele II e attraverserà via dello Statuto, largo Brancaccio, via Giovanni Lanza, via Cavour e largo Corrado Ricci per arrivare a via dei Fori Imperiali. Le strade saranno chiuse. Deviate le linee 16, 51, 75, 85, 87, 117, 118, 360, 590, 649, 714, C3. Altra manifestazione, sempre nella giornata di sabato, prevista tra le 14.00 e le 20:00. Il corteo partirà da piazzale Ostiense per arrivare a via Celio Vibenna.

In questo caso i manifestanti attraverseranno piazza di Porta San Paolo, viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena e via di San Gregorio. Modificato il percorso dei bus 3, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 96, 117, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 719, 769, 775, 780, C3. Domenica 22 invece si aprirà all’insegna delle manifestazioni sportive, con la gara ciclistica che si svolgerà tra le 7.00 e le 14:00. I ciclisti percorreranno via Casilina 1885, via di Rocca Cencia, via Prenestina, via Acqua Felice, via Casilina, via Fontana Candida, via Frascati Colonna, via Colle Mattia, via delle Marmorelle, via della Lite, via Casale Santa Maria e via Casilina. Previste deviazioni per i bus 052 e 107.

Processioni religiose e Metro C non operativa

A Casal Lumbroso e villa Bonelli si svolgerà invece la processione del Corpus Domini. A Casal Lumbroso dalle 19:00 alle 24:00 di oggi e domenica dalle 18:00 alle 24:00 sarà chiusa al traffico via Giuseppe Vanni nel tratto compreso tra il civico 53 e l’intersezione con via Alessandro Santini. Da Villa Bonelli la processione partirà e giungerà a via Vigna Due Torri. Per questo verrà deviato il percorso delle linee 44 e 774.

Sia oggi che domani la Metro C non sarà in funzione a causa dei lavori per l’apertura della nuova tratta San Giovanni-Porta Metronia-Colosseo e dell’interscambio con la linea B. Al posto dei treni, invece, circoleranno le navette bus MC (San Giovanni-via Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle). Modifiche anche alla circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense, dovute ai lavori sulla fermata di Pigneto. Sono previste variazioni per la linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma – Cesano/Viterbo.