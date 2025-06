Chicchi di grandine di 5 cm e temporali, non uscite di casa in questa data: è allarme

Scatta l’allarme meteo per una fase turbolenta, caratterizzata da violenti rovesci e chicchi di grandine fino a 5 centimetri di diametro. Il clima estivo stenta a trovare stabilità. È attesa una nuova perturbazione, pronta a portare temporali intensi accompagnati da possibili grandinate. La raccomandazione è quella di rimanere a casa e limitare il più possibile gli spostamenti.

Il contrasto tra masse d’aria calda di provenienza africana e getti freddi in quota sta favorendo le condizioni ideali per la formazione di forti temporali con il rischio anche di grandinate. In particolare al Nord e nelle aree prealpine, potranno esserci colpi di vento improvvisi, attività temporalesca intensa con possibile caduta di chicchi grandine capaci di danneggiare automobili, tetti e coltivazioni.

In condizioni come queste l’uscita di casa può rivelarsi rischiosa: un chicco di grandine di 5 centimetri può provocare danni rilevanti. Il consiglio degli esperti è quello di organizzare gli spostamenti in base agli sviluppi del bollettino meteo. Meglio evitare le aree aperte e cercare rifugio in occasione di forte precipitazioni. Ecco la data da segnare sul calendario.

Grandine fino a 5 centimetri e temporali, attenzione a questa data

L’atmosfera torna a mostrarsi instabile dopo una breve tregua. Un’instabilità dovuta al sopraggiungere di correnti di aria fredda di origine nord atlantica, che si incanaleranno verso l’Italia attraverso l’arco alpino. Il nuovo afflusso di aria fresca. favorito dallo spostamento verso occidente dell’anticiclone subtropicale, finirà per scontrarsi con masse d’aria calde e umide preesistenti.

Si creeranno così le condizioni ideali per lo sviluppo di formazioni temporalesche. I fenomeni, ancorché meno diffusi rispetto all’ultima ondata di maltempo, saranno comunque intensi a livello locale e ci sarà il rischio di forti raffiche di vento e di grandinate. Gli specialisti di ZenaStormChaser, esperti in fenomeni meteorologici estremi, indicano che oggi, sabato 21 giugno, «sono attesi temporali organizzati, con prevalenza di cluster di multicelle ma non sono escludibili, nelle fasi iniziali di sviluppo dei temporali, anche delle supercelle».

«Protagonista – proseguono gli esperti – nuovamente la grandine con chicchi fino a 3-5 cm di diametro». I primi temporali si svilupperanno sull’Appennino ligure e emiliano e nel pomeriggio saranno in successiva dissipazione. Invece nella seconda metà del pomeriggio i fenomeni si svilupperanno sulle Prealpi lombarde prima di dilagare rapidamente verso le alte pianure della Lombardia e del Piemonte orientale.

Gli specialisti di ZenaStormChaser ricordano inoltre che «la grandine è un fenomeno localizzato che avviene al di sotto della parte più intensa di una cella temporalesca, quindi, lo scriviamo anche se è ovvio, non sarà grandine a tappeto su tutta l’area di riferimento».