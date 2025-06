Si scalda l’asse Juventus-Roma: lo scambio mette d’accordo tutti

Sono settimane di grande lavoro per alcuni dei top club italiani. Lo sanno bene sia la Juventus che la Roma, impegnate in un periodo di cambiamento e ricostruzione.

I bianconeri hanno rivoluzionato l’assetto societario con Comolli, e non solo, mentre in campo hanno da portare a termine l’impegno del Mondiale per Club che soprattutto dal punto di vista economico può portare in dote grandi soddisfazioni. Tudor è stato confermato alla guida della squadra dopo la Champions raggiunta e dunque su di lui andrà a ricostruirsi la Juventus del domani.

La Roma ha optato invece per il fresco vento del cambiamento sia in panchina che dietro la scrivania. Ranieri passa dal campo alla dirigenza con Gasperini come nuovo allenatore, mentre in società il recente addio di Ghisolfi ha portato all’arrivo di Massara.

Tante novità per due club importanti che stanno preparando un’annata potenzialmente di alto livello. Sia la Roma che la Juventus vogliono infatti ambire a traguardi di rilievo andando a migliorare quanto fatto nell’ultima annata. Servirà lo sforzo di tutti a partire dalle dirigenze in sede di calciomercato, il tutto compatibilmente con le esigenze tecniche e le possibilità di spesa.

In questo contesto Juventus e Roma potrebbero anche andare ad incrociare i rispettivi destini su un potenziale obiettivo comune in vista della sessione estiva di trasferimenti. Un intreccio che potrebbe tenere col fiato sospeso i tifosi.

Calciomercato Juventus, scambio Rugani-Aguerd: Roma tagliata fuori

Da qualche giorno, come evidenziato da ‘Sky Sport’, c’è un nome nuovo per la difesa della Juventus. Si tratta di Nayef Aguerd, centrale marocchino di proprietà del West Ham che nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Real Sociedad dove ha fatto piuttosto bene.

Nelle ultime ore la stessa fonte ha però sottolineato come il calciatore sarebbe stato oggetti di sondaggi anche da parte di Ghisolfi nel corso della sua esperienza alla Roma, e dunque resta da capire se anche con l’arrivo di Massara il difensore marocchino possa rappresentare un profilo intrigante nelle idee dei giallorossi.

Anche la Roma quindi potrebbe seguire Aguerd accendendo un duello con la Juventus che vedrebbe però i bianconeri in grado di giocare anche una carta molto speciale.

La società piemontese potrebbe infatti fare un tentativo di scambio con Rugani, rientrato dall’ultimo prestito, che piace proprio al West Ham proprietario del cartellino di Aguerd. Acquistato nel 2022 per ben 35 milioni dal Rennes, il centrale marocchino ha concluso l’ultima annata in prestito con 36 presenze confermandosi un buon difensore. Juve e Roma accendono il duello ma lo scambio può fare la differenza.