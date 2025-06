Barella, adesso è ufficiale: che stangata per i tifosi dell’Inter

Non arrivano buone notizie per Barella che si aspettava un risultato differente. I tifosi della Juventus festeggiano

La nuova Inter di Christian Chivu dovrà ripartire dalle certezze di una rosa forte ma delusa dall’epilogo dell’ultima stagione tra campionato e Champions League.

Tra i senatori del gruppo spicca senza dubbio anche Nicolò Barella, perno del centrocampo e leader dello spogliatoio dell’Inter. Forza, qualità e personalità sono caratteristiche che accompagnano l’operato del classe 1997 che ora è impegnato col resto della squadra al Mondiale per Club, con il chiaro intento di provare a cancellare la brutta scoppola in finale di Champions.

Si tratta dei primi passi della gestione Chivu che prova a mettere le fondamenta per la squadra del domani che punta a tornare prontamente competitiva su tutti i fronti.

Intanto in questi giorni sono arrivate anche alcune decisioni relativa all’ultima annata andata in porto in Serie A. La Lega, attraverso un comunicato, ha infatti nominato il vincitore del premio per il miglior gol dell’ultima stagione 2024/25. Tra i candidati anche lo stesso Nicolò Barella.

Inter, delusione per Barella: battuto da Yildiz

Il grandissimo mancino al volo di Barella contro l’Atalanta era tra i candidati al gol dell’anno in Serie A, ma il premio è andato altrove per la delusione del calciatore e degli stessi tifosi dell’Inter.

Nulla da fare per il mediano in maglia numero 23 che è arrivato solamente terzo alle spalle della mezza rovesciata di McTominay contro il Cagliari, e del gioiello di Yildiz contro il Torino.

Nella nota ufficiale apparsa sul sito della Lega Calcio si legge: “Kenan Yildiz si è aggiudicato il premio “iliad Goal of The Season” della Serie A Enilive 2024/2025. Il goal messo a segno dall`attaccante della Juventus nel match dello scorso 11 gennaio contro il Torino è risultato il più votato dai tifosi sull`account Instagram di Lega Serie A”.

Ed ancora a margine del comunicato: “La serpentina con goal da fuori area ha permesso a Kenan Yildiz di superare nelle votazioni le altre 9 reti, premiate nel corso della stagione con l`iliad Goal Of The Month, in particolare quelle realizzate da McTominay contro il Cagliari (2° classificato) e da Barella contro l`Atalanta (3° posto)”.

Chiude quindi sul gradino più basso del podio Barella che nulla ha potuto contro la folta concorrenza che ha presentato questa pazzesca stagione di Serie A. Questa battaglia tra Juventus e Inter se la aggiudicano quindi i bianconeri con la magia di Yildiz, che si conferma un calciatore di enorme talento e potenziale tutto da esplorare.