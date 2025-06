Ultim’ora Gp Italia, Bagnaia deve arrendersi: game over al Mugello

Ancora brutte notizie per il campione italiano Pecco Bagnaia. Ora si fa davvero durissima, specialmente nella lotta per il Mondiale.

E’ un weekend molto atteso per i fan italiani dei motori e in particolare per chi segue con maggior attenzione la MotoGp. Andrà in scena infatti il Gran Premio del Mugello, evento storico in questo sport e che vede in attesa tutti i tifosi italiani. Sarà una grande occasione anche per il pluricampione Pecco Bagnaia, chiamato al riscatto dopo le ultime deludenti gare.

Quest’anno Bagnaia era chiamato ad un Mondiale da protagonista, soprattutto dopo la beffarda sconfitta dello scorso anno contro Jorge Martin, vincitore del titolo nonostante meno vittorie nel paddock. Il Mondiale però ha visto un autentico ribaltone di mercato con il passaggio di Martin in Aprilia e soprattutto con l’avvento di Marc Marquez sulla Ducati ufficiale e ora di fatto c’è il miglior pilota con la moto migliore, di certo non la miglior notizia per l’azzurro.

Bagnaia e Marquez guidano la stessa moto, ma nessuno si aspettava un dominio cosi netto dello spagnolo che praticamente è finito sempre davanti al compagno di squadra, sia nelle qualifiche e nelle Sprint che nella gara. Ed ora Marc è vicinissimo a quel titolo che gli permetterebbe di raggiungere Valentino Rossi nella classifica Mondiali di tutti i tempi. Lo spagnolo è favorito per il titolo ma anche questo weekend parte davvero con i favori del pronostico.

Svolta in MotoGp, Marquez esulta mentre Bagnaia no

Tra poche ore andrà in scena la gara Sprint e poi dopo attesa per le qualifiche e per la gara che vedrà sicuramente Bagnaia e i fratelli Marquez protagonisti. Per i bookmakers però si tratta di una sfida quasi scontata e l’italiano ha poche chance di esultare davanti a tutti i suoi tifosi.

La vittoria al Mugello di Marc Marquez è quotata addirittura a solo 1.40 e ciò evidenzia come lo spagnolo della Ducati sia nettamente favorito sui rivali. L’unico reale dubbio su Marc è legato alle cadute e quasi sempre Marquez non ha vinto quando è andato incontro a cadute o fenomeni atmosferici legati alla pioggia. Marquez nettamente favorito mentre la vittoria di Bagnaia sul circuito di casa è quotata addirittura a 4, sicuramente tanto rispetto agli ultimi anni ma ciò evidenzia le difficoltà dell’azzurro.

Al momento in pochi credono in Pecco e sta a Bagnaia ribaltare le cose sia per il Mugello che per la corsa alla vittoria del Mondiale. Dietro la vittoria di Alex Marquez è quotata a 6 e anche qui il fratello del leader del Mondiale è chiamato a smentire tutti.