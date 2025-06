Altra sconfitta per Sinner, i tifosi ora temono il peggio: questa fa male

Il numero uno al mondo Jannik Sinner vive probabilmente uno dei periodi peggiori della sua carriera. I tifosi erano abituati piuttosto bene tra vittorie Slam e successi da record, ma l’azzurro è reduce da tre tornei senza vittorie e per gli appassionati italiani questa appare come una clamorosa quanto preoccupante novità.

Se i tifosi azzurri da un lato si aspettavano le sconfitte contro Carlos Alcaraz tra Roma e Parigi nessuno si aspettava il ko nel torneo di Halle contro il kazako Bublik, arrivato addirittura agli Ottavi di finale. Qui Sinner ha vinto il primo set ma successivamente è crollato alla distanza, sotto i colpi di un ottimo Alexander. Ma tra i tifosi della ‘Volpe’ di Sesto Pusteria ci si chiede se l’altoatesino stia vivendo un leggero periodo di appannamento, più mentale che fisico.

Dopo la vittoria agli Australian Open l’azzurro ha subito diverse batoste, in primo luogo la squalifica per doping con il patteggiamento ed i tre mesi dovuti al caso Clostebol e la recente sconfitta al Roland Garros dove Jannik ha sprecato tre Championship Point e le foto della sua faccia post sconfitta hanno fatto il giro del mondo. Tanti tra tennisti e addetti ai lavori hanno detto la propria riguardo questa particolare vicenda. Anche il grande amico Jack Draper si è espresso su questa particolare vicenda.

Caos Sinner, le parole di Draper gelano i suoi tifosi

In questi minuti Draper sarà tra i protagonisti al Queen’s dove affronterà Lehecka in semifinale ma nella conferenza post gara il tennista britannico ha parlato di Sinner e della sua sconfitta: “Non conosco bene tutte le statistiche ma so che da Cincinnati Jannik non ha perso contro nessuno se non contro Alcaraz ed è sicuramente il tennista più costante nel circuito Atp Tour”.

Draper ha poi parlato della sconfitta contro Bublik, un tennista che comunque si trova particolarmente a suo agio quando si tratta di giocare sull’erba e Jack ha sottolineato: “Non mi sorprende che Sinner fosse preoccupato, questo era il suo primo torneo su erba ed è difficile giocare subito un tennis eccellente”, poi l’avviso a chi critica ogni sconfitta e Draper ha sottolineato: “Sinner non è sovrumano, perderà dei match, soprattutto visto il livello attuale dei giocatori”.

Allo stesso tempo il britannico ha confortato a distanza l’amico sottolineando che è sicuro che sarà nella miglior condizione possibile per Wimbledon, terzo e tanto atteso torneo del Grande Slam.