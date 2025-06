Questo trucco me l’ha insegnato la nonna, solo così la guarnizione della lavatrice torna perfetta

Anche la guarnizione della lavatrice ha bisogno di essere pulita in modo adeguato: basterà fare in questo modo per farla tornare come nuova.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici che più viene utilizzata in casa e che per tale motivo, accumula una gran quantità di sporco in ogni suo parte. Non solo acqua stantia e residui di detersivo, ma anche calcare, germi e batteri. Tutto ciò porterà alla formazione di un unico grande problema: i cattivi odori, che a loro volta si andranno a trasferire sul bucato messo al suo interno. Ecco perché sempre più spesso i vestiti non profumano.

Per ottenere un bucato realmente pulito ed igienizzato, non servirà semplicemente usare i prodotti giusti e mettere tutto in lavatrice, ma sarà altrettanto importante che anche la lavatrice stessa sia priva di sporco in ogni sua parte. Infatti, più la pulizia sarà accurata e più il bucato sarà igienizzato e profumato.

Il trucco della nonna per pulire la guarnizione della lavatrice in modo perfetto

Lo sporco che troviamo nella lavatrice, non si accumula soltanto all’interno del cestello o nel cassetto, ma andrà ad intaccare anche la guarnizione, anzi, sarà proprio al suo interno che si andrà ad annidare una gran quantità di germi e batteri. Ecco perché sarà necessario pulirla periodicamente, prima che la situazione peggiori notevolmente.

Trascurare la pulizia della guarnizione non solo comporta un cattivo funzionamento, ma alla lunga può portare anche alla formazione della muffa. Se questo dovesse accadere, rimuoverla non sarà affatto facile, ma fortunatamente esiste un trucchetto semplicissimo che permetterà di ottenere sin da subito grandi miglioramenti.

Per poter provare questo rimedio fai da te servirà:

Asciugamano asciutto e pulito (va bene anche se vecchio)

Acqua calda

Candeggina

Il procedimento è facile e veloce, basterà semplicemente bagnare l’asciugamano con una miscela fatta di acqua calda e candeggina in parti uguali. Dopodiché strofinarla all’interno della guarnizione. Se questo semplice passaggio non dovesse essere sufficiente, allora si potrà optare per un’altra strategia. Prendere sempre l’asciugamano, bagnarlo con la stessa miscela di prima e sistemarlo all’interno della guarnizione. Lasciare agire tutta la notte e il mattino dopo rimuovere l’asciugamano. Ed ecco che sporco e muffa saranno completamente spariti.

Ovviamente affinché questo rimedio possa essere davvero efficace, sarà molto importante ripeterlo almeno una volta al mese. Così facendo, non ci sarà troppo sporco ostinato da mandare via e ci vorrà pochissimo per avere finalmente la guarnizione pulita.