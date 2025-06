In cucina si nasconde un pericolo che tutti ignorano: così sporco, da essere peggio dello scopino del WC

La cucina è uno dei luoghi in casa in cui ogni giorno maneggiamo tantissimi oggetti, senza renderci realmente conto, che molti di questi possono rappresentare un serio pericolo per la salute. Infatti, spesso ignoriamo cosa rischiamo a causa di una negligenza nella loro pulizia. Tuttavia, non tutti sono così, anche perché la maggior parte di essi viene comunque lavata tutti i giorni. Il vero problema, quindi, nasce quando si tratta di oggetti che non igienizziamo così di frequente.

Pentole, padelle, posate, bicchieri e altre stoviglie di ogni genere vengono utilizzate e igienizzate quotidianamente e nonostante questo, spesso ci imbattiamo in problematiche come cattivi odori, aloni e macchie ostinate. Figuriamoci quello che può capitare quando abbiamo a che fare con un oggetto che non viene lavato così di frequente. Ebbene, è proprio tra le quattro mura della cucina, che si nasconde un vero pericolo per la salute. Si tratta di un oggetto di uso comune, molto più sporco anche dello scopino del WC.

Attenzione a questo oggetto che si trova in cucina: è un vero pericolo per la salute

Ritrovarsi con oggetti sporchi dopo il loro utilizzo è una cosa assolutamente normale, ciò che invece non è normale, è quella di trascurare la loro pulizia. Uno in particolare, viene maneggiato e usato ogni giorno, ma non gli viene mai dedicata la giusta attenzione. Stiamo parlando dello strofinaccio che abbiamo tutti in cucina e che rappresenta un vero pericolo per la salute.

Gli strofinacci in cucina sono tra gli ‘oggetti’ che più vengono utilizzati. Hanno molteplici funzioni, servono per asciugare le nostre mani, le superfici, le stoviglie e spesso vengono anche utilizzati per asciugare frutta e verdura dopo averle lavate. Ebbene, è proprio questo uso continuo a trasformare la superficie degli strofinacci in un vero covo di germi, batteri e cattivi odori.

Infatti, secondo le ricerche dell’Università di Mauritius, anche strofinacci apparentemente puliti possono ospitare milioni di microrganismi, soprattutto quando rimangono umidi per ore. Ecco che quindi, non solo sarà importante cambiarli spesso, ma dovranno anche essere lavati ed igienizzati in modo adeguato. Per poterlo fare servono un litro di acqua calda e 30 grammi di bicarbonato di sodio. Versare il bicarbonato nell’acqua calda e mescolare fino a completo scioglimento.

Immergere completamente gli strofinacci per almeno 30 minuti, agitando manualmente a metà immersione per facilitare il contatto del liquido con tutte le zone del tessuto. Dopo l’ammollo, risciacquare con acqua fredda e inserire in lavatrice per un lavaggio a 90°C senza ammorbidente. Una volta fatto questo, asciugare al sole ed ecco che gli strofinacci torneranno puliti ed igienizzati.