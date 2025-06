Il metodo migliore per tenere il forno pulito a lungo è solo uno: ti bastano appena 5 minuti

Non serve perdere tempo prezioso, per avere un forno pulito bastano davvero 5 minuti con questo metodo geniale: vedrai che differenza.

Il forno, anche adesso che siamo ormai in estate, resta uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa. Grazie alle sue funzioni singole o combinate, permette di poter preparare tantissime pietanze in modo sano, senza l’aggiunta di troppi grassi. A partire da ricette semplici, fino ad arrivare a quelle più elaborate, utilizzando il forno tutto avverrà nel minor tempo possibile e senza particolari difficoltà.

Ovviamente, più si andrà ad utilizzare e più sarà possibile che si accumuli lo sporco al suo interno. Infatti, schizzi di olio, di sugo e di condimenti di vario genere, tendono a formare delle vere e proprie incrostazioni che non sarà affatto facile da mandare via. Ecco perché sarà necessario trovare qualche piccola strategia, per riuscire a rimuovere tutto lo sporco senza particolari difficoltà.

È questo il metodo perfetto per avere un forno pulito senza difficoltà: in meno di 5 minuti tornerà a brillare

Avere a che fare con lo sporco presente nel forno, soprattutto se particolarmente incrostato, non è affatto semplice e spesso, nonostante l’utilizzo di prodotti specifici, non solo si perderanno ore preziose, ma alla fine il risultato finale non sarà nemmeno quello sperato. Ebbene, per riuscire nell’intento esiste un trucchetto davvero geniale e che farà impiegare appena 5 minuti di orologio.

A risolvere la questione del forno sporco, ci ha pensato Mattia de La Casa di Mattia, un noto esperto di pulizie domestiche e famoso influencer, che attraverso i suoi canali ufficiali, ogni giorno rivela qualche piccolo trucchetto perfetto per le faccende domestiche. Oggi nello specifico, andremo a svelare il suo consiglio per avere un forno pulito in appena 5 minuti.

Secondo Mattina, per avere un forno realmente privo di sporco, non servono né prodotti costosi e né ore intere, ma basterà semplicemente pulire il forno alla fine di ogni utilizzo, lasciandolo leggermente intiepidire, ed ecco che tutto lo sporco verrà via senza alcun tipo di fatica. Per rendere il tutto più efficace, si potrà utilizzare un panno leggermente umido ed il gioco è fatto. Così facendo non resterà nessun residuo, che potrebbe poi tramutarsi in incrostazione. Quindi, meglio 5 minuti ogni volta che ore intere una volta al mese o anche di più. E se lo dice l’esperto, non possiamo fare altro che credergli e provare subito questo suo suggerimento.