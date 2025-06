Nonostante acqua e detersivo i barattoli di vetro continuano ad avere cattivo odore? Fai così e te ne sbarazzi subito

Cattivo odore nei barattoli di vetro? Non serve perdere altro tempo, basta provare questo rimedio per tornare ad essere puliti e profumati.

I barattoli di vetro sono tra gli oggetti più indispensabili da avere in dispensa. Il loro utilizzo, infatti, permette di poter conservare alimenti come pasta, zucchero, farina, caffè, proteggendo la loro qualità, il loro aroma ed evitando soprattutto che questi vengano attaccati dai tipici insetti della dispensa, soprattutto in questo periodo dove in casa non mancano le formiche, pronte ad attaccare qualsiasi cosa trovino lungo il loro cammino.

Ci sono tantissime tipologie di barattoli di vetro, alcuni adatti anche per essere congelati e di conseguenza entreranno in contatto con ogni tipo di alimento. Tuttavia, c’è un aspetto che spesso li rende non proprio pratici da usare, ossia il cattivo odore che spesso rimane all’interno dei barattoli nonostante i ripetuti lavaggi con acqua e sapone. A volte si tratta di un vero e proprio tanfo, che fa direttamente venire voglia di gettarli via.

Cattivo odore nei barattoli in vetro? Ecco come sbarazzarsene una volta e per sempre: il trucco geniale da provare.

A differenza della plastica, il vetro non è particolarmente poroso, tuttavia, alcune tipologie presentano dei tappi con delle guarnizioni in plastica o in silicone che tendono ad assorbire gli odori. Altre volte invece, sarà proprio l’interno del barattolo ad avere una fragranza non proprio piacevole. In questo caso, quindi, sarà necessario trovare qualche piccolo metodo per riuscire ad eliminarla del tutto.

Uno dei motivi principali per cui sarà importante neutralizzare il cattivo odore nei barattoli in vetro, è che c’è il serio rischio di contaminare tutto ciò che viene messo all’interno. Ecco perché sarà necessario trovare la soluzione perfetta per risolvere il problema. E laddove lavastoviglie, candeggina e sapone per piatti falliscono, ecco che esiste un rimedio del tutto naturale incredibilmente efficace. Per poterlo mettere subito in pratica serviranno dei fondi di caffè e del succo di limone.

Una volta preparato tutto il necessario, mescolare due cucchiai di fondi di caffè e un cucchiaio di succo di limone. Riempire il fondo del barattolo con questa miscela e lasciare in un luogo areato per almeno 24-48 ore. Dopo questo periodo, rimuovere la miscela, sciacquare con acqua calda e lascia asciugare naturalmente. Ed ecco che i cattivi odori saranno completamente spariti del tutto. In poche mosse, ma soprattutto senza usare prodotti chimici, i barattoli saranno tornati come appena comprati.