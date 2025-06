Ahi Bremer, ci risiamo: slitta ancora la data del ritorno in campo

Per rivedere in campo Gleison Bremer bisognerà ancora pazientare. Come evidenziato da Tudor servirà ancora tempo

La Juventus, attualmente impegnata nel Mondiale per Club, è ancora in attesa di ritrovare Gleison Bremer, infortunato da inizio stagione e pilastro della squadra del domani.

Il forte difensore centrale brasiliano era andato ko dopo una manciata di minuti di Lipsia-Juventus dello scorso ottobre in Champions League a causa di una torsione innaturale, che ha portato a una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro la quale ha reso inevitabile un’operazione.

Di fatto la stagione di Bremer si è fermata lì con un bottino di appena 8 presenze totali tra Serie A e Champions. Un infortunio che ha quindi privato la Juventus di un pilastro inamovibile che avrebbe dato un contributo difensivo certamente importante e che con la sua assenza ha lasciato un vuoto complesso da colmare.

I bianconeri hanno imparato a proprie spese quanto possa essere rilevante la presenza del centrale verdeoro che con la sua forza e leadership era in grado di guidare l’intero reparto.

Intanto lo stesso Bremer ora sta ammirando direttamente dagli USA le gesta dei compagni al Mondiale per Club, competizione per la quale è stato convocato da Tudor col resto del gruppo, ma nella quale difficilmente metterà realmente piede.

Juventus, il rientro di Bremer tarda ancora: sarà pronto per la nuova stagione

Bremer è di fatto volato negli Stati Uniti per fare gruppo con i compagni e respirare l’aria di squadra, ma a meno di ribaltoni impensabili non dovrebbe scendere in campo nell’avventura mondiale dei bianconeri.

Il possente difensore verdeoro si è messo l’infortunio alle spalle, ma le condizioni non sono ancora quelle di chi potrà dare una mano diretta alla squadra. A tal proposito lo stesso tecnico Igor Tudor a ‘Dazn’ ha detto la sua sul possibile rientro: “Non credo che Bremer potrà giocare, ma la guarigione gli permette di aggregarsi alla squadra: sarà pronto per inizio campionato“.

Niente Mondiale per Club da protagonista ma la data per il rientro effettivo in campo è già cerchiata sul calendario e porterebbe dritto all’inizio della nuova stagione di Serie A.

La Juventus non ha dunque intenzione di correre rischi in questa fase così delicata, anche perchè archiviato il Mondiale per Club ci sarà poi a seguire la preparazione per la prossima annata che dovrà essere quella del rilancio dei bianconeri.