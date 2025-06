Conte si arrende, lascia il Napoli e va al Milan per 15 milioni

Il Napoli apre all'addio di un calciatore che ora fa gola al Milan. In rossonero ci può finire per 15 milioni

Il Napoli di Antonio Conte si gode lo scudetto cucito sul petto e al contempo sta già lavorando alacremente con trasporto e dedizione sulla preparazione della prossima stagione.

De Bruyne e Marinucci sono i primi colpi ufficiali di una squadra che promette scintille in queste calde settimane di calciomercato. Gli azzurri infatti potenzieranno largamente il proprio organico a suon di nuovi innesti di livello per poter aumentare la qualità complessiva e le possibilità di rotazioni di Conte.

In questo senso non mancheranno anche le cessioni con gli addii pronti per i calciatori che non faranno parte del progetto tecnico. Tra questi anche Elia Caprile, che dopo una prima metà annata da riserva di Meret, a gennaio aveva lasciato Napoli con un prestito in direzione Cagliari dove ha dimostrato il suo valore da titolare.

Ed a proposito del futuro del portiere, Graziano Battistini, agente di Caprile, ha rilasciato un’intervista a ‘Radio Goal’, in diretta su ‘Kiss Kiss Napoli’ nei giorni scorsi: “L’indirizzo sembra che sia quello di restare al Cagliari, ma bisognerebbe chiederlo al presidente rossoblù. Diritto di riscatto a 8 milioni? Non è stato un errore da parte del Napoli. Per come vengono gestite tante cose il Napoli va a fare una plusvalenza”.

Calciomercato, il Napoli lo lascia andare: Caprile nel mirino di Milan e Juventus

Il futuro di Caprile è quindi incerto tra il riscatto del Cagliari e la possibilità che finisca altrove, col mirino puntato di altre big. In particolare ci starebbe facendo più di un pensiero il nuovo Milan di Massimiliano Allegri.

A tal proposito il giornalista Valter De Maggio, intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ su ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha fatto il punto della situazione coinvolgendo anche la Juventus: “Pare che Caprile piaccia molto alla Juventus e al Milan. Per lui investirebbero circa 15 milioni di euro“.

Si tratta di uno scenario molto interessante, soprattutto per i rossoneri che hanno vissuto un periodo di enormi incertezze con Maignan. Ed a proposito invece dell’ipotesi bianconera lo stesso agente di Caprile nei giorni scorsi sembrava averla esclusa: “Siamo in un momento dove si possono dire tante cose, non ho mai parlato con nessuno della Juve. Poi Elia ha sempre detto che la sua priorità è giocare, se ha lasciato il Napoli è perchè voleva giocare nonostante andasse a giocarsi la salvezza. Vuol essere protagonista della sua carriera. Il ruolo di comprimario non se lo sente addosso”.

In questo quadro, al netto del riscatto del Cagliari, le mire del Milan potrebbero essere le più intriganti.