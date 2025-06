Addio a Djokovic, piove sul bagnato: è un colpo al cuore

Quando parliamo di un campione come il tennista serbo Novak Djokovic trattiamo di una leggenda non solo del tennis ma di tutto lo sport, un campione che è riuscito negli anni a battere ogni record e fermare il duopolio che da anni ci circondava e che riguardava Roger Federer e Rafael Nadal. Grazie a lui è arrivata la definizione di Big Three e Nole terminerà la carriera come il più vincente di sempre.

Record di settimane in vetta al ranking Atp, record di Masters 1000 e soprattutto record di Slam con i suoi 24 Slam che appaiono al momento irraggiungibili per chiunque e comunque un record che resterà per almeno un’altra decina di anni con Nole che ha fatto record su record e che non vuole assolutamente fermarsi. Djokovic ha recentemente continuato affermando che sogna di vincere il suo Slam numero 25 e oltre a questo punta a disputare da campione in carica le Olimpiadi del 2028.

Manca ancora diverso tempo ma il serbo ha le idee chiare a riguardo e la sua condizione fisica è ancora piuttosto buona. L’ex numero uno al mondo non vince tornei da tempo e negli ultimi mesi ha cambiato diverse volte staff. Nel mese di Maggio Djokovic ha annunciato la fine della collaborazione con il suo coach ed amico Andy Murray che lo ha seguito solo per circa sei mesi. Una notizia che ha letteralmente colto di sorpresa tutti nel circuito. E ora il britannico è tornato a parlare.

Djokovic Murray, la fine stavolta fa davvero male

La fine del rapporto tra Novak Djokovic ed Andy Murray ha fatto male ai tifosi, i due sono molto amici e in tanti si chiedono se la loro amicizia avrà in futuro delle problematiche a causa di questo brusco stop. I due hanno chiarito che non ci saranno problemi e che i loro rapporti restano ottimi ma nelle ultime ore il campione britannico ha rilasciato dichiarazioni che sicuramente fanno storcere il naso. Più di qualche dubbio arriva dopo le sue parole:

Murray si è raccontato ai microfoni di TNT Sports ed ha svelato cosi le sue sensazioni: “Abbiamo parlato a telefono e mi ha chiesto se avrei preso in considerazione l’idea di allenarlo e a dire il vero era un’opportunità unica. Mi piaceva restare a casa – sia chiaro – ma ho pensato di provarci e vedere se mi sarebbe piaciuto. Non sono davvero sicuro che mi sia piaciuto”.

Un modo per evitare negazioni ma in molti hanno la sensazione che Murray non abbia gradito come sia andata questa storia e alla fine sia rimasto gelato dal licenziamento improvviso. Di certo non una bella notizia per il rapporto tra Djokovic e Murray.