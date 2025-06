Ribaltone Sinner-Alcaraz, il numero 1 è lo spagnolo: l’annuncio

La rivalità tra il numero uno Jannik Sinner e il numero due Carlos Alcaraz è destinata probabilmente a durare anni e seguire le orme di quello che hanno fatto delle leggende come i Big Three. Dopo anni a distanza i due si sono affrontati quest’anno in finale prima a Roma e poi a Parigi ed in entrambi i casi è stato il fenomeno spagnolo a trionfare.

La sconfitta più dolorosa per Sinner è arrivata però al Roland Garros dove l’azzurro ha sprecato tre Championship Point consecutivamente ed ha lasciato spazio alla rimonta del fenomeno di Murcia vincitore del torneo ed ora sempre più vicino al sorpasso per quel che riguarda il ranking Atp. Al momento Sinner è in vantaggio ma è una questione ormai di poche settimane.

Dopo Wimbledon Jannik avrà oltre 6 mila punti da difendere mentre Alcaraz solo mille e il sorpasso – a meno di clamorosi colpi di scena – è davvero vicinissimo. Ma in molti commentano la rivalità tra i due e dicono la propria e non potevano mancare le dichiarazioni di Nick Kyrgios, negli ultimi tempi uno degli acerrimi ‘nemici’ del fenomeno italiano. Kyrgios ha criticato la gestione del caso Clostebol ed ha più volte sottolineato che è stata gestita male tutta questa situazione. Le nuove dichiarazioni fanno ancora rumore.

Sinner vs Alcaraz, Kyrgios è netto sulla rivalità

Nelle ultime ore Nick Kyrgios ha rilasciato un’interessante intervista a The Guardian dove ha trattato di tanti temi, dalla mancata convocazione della BBC come opinionista fino alla rivalità tra Alcaraz e Sinner. L’australiano ha ammesso il valore del campione azzurro ma è apparso piuttosto netto riguardo alla sfida tra i due fenomeni:

“Alcaraz e Sinner hanno giocato un tennis incredibile a Parigi e mi pare abbastanza ovvio che quei due saranno i dominatori di questo sport per i prossimi 10 o 15 anni. Si sono spinti l’un l’altro ad un livello che non molti hanno giocato prima” con Nick stranamente positivo sul fenomeno azzurro ma successivamente però Kyrgios ha spiegato:

“Penso che Alcaraz abbia quel talento e quell’X Factor che avevano anche Federer e Djokovic. Sinner è molto potente ma Alcaraz arriverà al livello di quei grandi dei circuito”. E poi ha spiegato che per lui sarà sempre Carlos a trionfare quest’anno a Wimbledon, confermando cosi il titolo vinto lo scorso anno.