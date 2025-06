Pulisic gela il Milan, la decisione sconvolge il popolo rossonero

Colpo di scena in casa Milan e occhio al futuro del gioiello americano Christian Pulisic. Ora cambia tutto per i rossoneri.

La stagione del Milan è stata piuttosto fallimentare ed il club rossonero ha faticato in tutte le competizioni, deludendo molto le attese e portando come unico risultato positivo la vittoria della Supercoppa italiana. Troppo poco con la società che ha avuto un danno economico importante e per questo è arrivato a decisioni importanti sul mercato.

Il Milan ha già ceduto Tijani Reijnders al Manchester City ma sono diversi i giocatori con il futuro ancora in bilico, a partire da giocatori con solo un anno di contratto come Maignan e Theo Hernandez. In generale la società ora prima di comprare deve prima cedere ma allo stesso tempo sta faticando a trovare uscite, specialmente dai cosiddetti esuberi. Da Musah fino a Bennacer e Morata, la rosa rossonera è gigantesca e servono cessioni, ma è molto complicato e per questo il club è in evidente difficoltà.

In casa Milan c’è chi vuole garanzie, i giocatori stanno bene a Milano ma vorrebbero una rosa competitiva per provare a vincere, magari quella seconda stella che i tifosi attendono da qualche anno. Nelle ultime ore sono arrivate importanti quanto spiacevoli novità relative all’esterno statunitense Christian Pulisic, tra i migliori nell’ultima stagione del club rossonero. Il futuro del giocatore non è cosi certo.

Ultim’ora Milan, Moretto fa chiarezza sul futuro di Pulisic

Attraverso il proprio profilo Youtube il giornalista Matteo Moretto ha fatto chiarezza riguardo le condizioni del giocatore che sembrava ad un passo dal rinnovare ma che vede ora un repentino cambiamento da parte di Christian e del suo entourage. A riguardo Moretto ha sentenziato: “Per mesi Pulisic avrebbe potuto firmare il rinnovo perchè era tutto pronto… avevano discusso concretamente di quasi tutti i dettagli ma ora il ragazzo ha preso tempo e chiesto garanzie tecniche”.

Insomma il problema di Pulisic con il Milan non riguarda questioni economiche e ormai l’accordo sembra esserci su tutto ma riguarda invece il progetto dei rossoneri, a quanto pare non chiaro a tutti i giocatori del club. Se Rafa Leao ha giurato fedeltà in queste ore alla squadra milanese diversa è la situazione di Pulisic che prima di rinnovare ha chiesto certezze al Milan.

E insomma dopo Reijnders il Milan trema perchè potrebbe perdere una pedina chiave del club, il futuro di Pulisic resta ancora in forte dubbio.