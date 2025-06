Un Posto al Sole, paura a Palazzo Palladini: in fin di vita dopo un malore improvviso

Un Posto al Sole continua a riservare sorprese e colpi di scena agli appassionati. La soap in onda da quasi trent’anni sul terzo canale Rai non smette di tenere incollato al piccolo schermo un pubblico di affezionati spettatori. Lo scorso venerdì 20 giugno Upas ha fatto registrare un ottimo risultato nel preserale con l’8,8% di share e 1 milione e 394 mila spettatori raggiunti.

Nelle prossime puntate della serie ambientata a Palazzo Palladini un improvviso malore farà preoccupare tutti. A sentirsi male sarà uno degli storici protagonisti di Un Posto al Sole da poco rientrato nelle trame delle puntate dopo un periodo di assenza. Il protagonista si sentirà male e la cosa farà trasparire un possibile grave problema di salute.

Sempre spazio poi nelle vicende di Upas a Michele Saviani, che non smetterà di indagare per scoprire cosa è successo realmente ad Assane. Il giornalista cercherà di andare a fondo nella vicenda legata alla misteriosa scomparsa del bracciate. Per arrivare alla verità si servirà dell’aiuto di Agata e come d’abitudine rischierà di cacciarsi in un mare di guai.

Un Posto al Sole, malore improvviso a Palazzo Palladini

Da tempo si parlava del ritorno nel cast di Un Posto al Sole di Paolo Romano, l’attore che interpreta il magistrato Eugenio Nicotera, ex marito di Viola Bruni. La voce che inizialmente aveva cominciato a circolare tra i fan ha trovato finalmente una conferma ufficiale: Eugenio torna in Upas. Il suo ritorno coinciderà però con un fatto preoccupante.

Eugenio accuserà infatti un malore improvviso, ma cercherà di minimizzare l’accaduto. Chi invece prenderà il malore molto sul serio sarà Ornella, la prima a soccorrere l’ex marito della figlia. Anche se in pensione, la dottoressa Bruni ha l’occhio clinico e capirà subito che quanto accaduto a Eugenio può essere la spia di un serio problema di salute.

Da medico, Ornella lo inviterà a sottoporsi il prima possibile a tutti gli esami del caso. Il magistrato, stando alle anticipazioni, tenderà a ridimensionare la cosa. Ornella però lo metterà sull’avviso, invitandolo a non prendere sottogamba il malore. A quanto pare ne nascerà una sorta di braccio di ferro con i familiari, che proveranno a convincerlo a sottoporsi a degli accertamenti approfonditi.

Sempre le anticipazioni lasciano intendere che anche Viola si mostrerà molto preoccupata per le condizioni di salute di Eugenio. Il malore di Eugenio potrebbero portare a un riavvicinamento tra i due? La storia tra Viola e Damiano procede a rilento e nulla esclude che il timore di perdere Eugenio non faccia capire alla professoressa Bruni di essere ancora molto legata a lui.