Italiani esausti, nuovo sciopero dei treni di quasi 24 ore: tutto fermo in questa data

Ancora una giornata di passione per pendolari e viaggiatori. I treni si fermeranno praticamente per tutto il giorno, ecco quando.

Con l’arrivo dell’anticiclone africano l’estate ormai si è insediata con stabilità nel Bel Paese e per molti italiani il pensiero delle ferie comincia a trasformarsi in una sorta di conto alla rovescia. Anche quest’anno è stato piuttosto complicato e ricaricare le batterie diventa una necessità. Parlare di sciopero, in questo contesto, può sembrare al più un’ipotesi di scuola.

E invece no, appena prima della pausa estiva gli italiani dovranno fare i conti con una serie di scioperi. Uno in particolare riguarderà i treni. Il settore ferroviario si fermerà praticamente per tutta la giornata (21 ore) mettendo a rischio la circolazione dei treni, con l’unica eccezione degli orari protetti dalle fasce di garanzia.

Il grado di adesione allo sciopero determinerà il numero reale di corse cancellate. Ma saranno in ogni caso assicurati i servizi minimi di trasporto che includono l’elenco dei treni a lunga percorrenza destinati a essere comunque garantiti. I convogli regionali circoleranno nelle fasce orarie garantite (6:00-9:00 e 18:00-21:00 nei giorni feriali.

Sciopero dei treni per (quasi) tutta la giornata: la data da segnare sul calendario

La giornata “nera” dei trasporti ferroviari è prevista tra lunedì 7 e martedì 8 luglio. È previsto uno sciopero di 21 ore. A proclamare l’astensione dal lavoro sono stati il sindacato CUB Trasporti e l’Assemblea nazionale Pdm/Pdb del Gruppo FSI. Incrocerà le braccia il personale di bordo delle imprese che svolge attività ferroviaria e il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Come detto lo sciopero durerà 21 ore. L’agitazione comincerà alle ore 21:00 di lunedì 7 luglio 2025 e si concluderà alle ore 18:00 di martedì 8 luglio 2025. Abbiamo già detto delle fasce di garanzia durante le quali i trasporti ferroviari saranno comunque garantiti. Altra cosa da sapere è che i treni in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale nel caso in cui sia raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale (trascorsa l’ora, i treni potranno fermarsi nelle stazioni precedenti).

Trenitalia ha già comunicato l’elenco dei treni garantiti per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity). I convogli non presenti nell’elenco dovranno essere considerati a rischio di cancellazione. Sul sito di Trenitalia è disponibile anche la lista dei treni regionali garantiti, suddivisi per Regioni.

Allo sciopero del 7-8 luglio 2025 dovrebbe aderire anche il personale di Italo, sempre dalle 21.00 del 7 fino alle 18:00 dell’8 luglio. Per alleviare i disagi causati ai viaggiatori, in prossimità della data dello sciopero l’azienda pubblicherà la lista dei treni garantiti. Anche in questo caso i treni esclusi dalla lista saranno potenzialmente a rischio cancellazione. Anche Trenord comunicherà l’elenco dei treni garantiti pochi giorni prima dell’agitazione.