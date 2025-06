Non bastavano le mosche, adesso anche i moscerini hanno invaso la cucina, ma con questo trucco vanno subito via

Come sbarazzarsi per sempre dai moscerini della frutta in cucina: finalmente posso stare con le finestre aperte senza avere ospiti indesiderati in casa.

Con il caldo che ormai sembra già non volerci dare tregua, si sentirà proprio l’esigenza di avere finestre e balconi aperti nella speranza di avvertire un po’ di aria fresca. Tuttavia, questo gesto comunissimo e così semplice, altro non è che un vero e propri lasciapassare per tutti quegli insetti che tornano a farci visita nei mesi più caldi. Mosche, zanzare, api, vespe e formiche, coglieranno l’occasione e si andranno ad intrufolare nei vari ambienti di casa.

Oltre a questi piccoli insetti, c’è un’altra specie che in estate rappresenta un vero e proprio tormento e che ama soprattutto la nostra cucina, ci stiamo riferendo agli immancabili moscerini della frutta, che, pur non rappresentando un pericolo imminente per la nostra salute, averli in casa non è di certo piacevole.

Come allontanare da casa i moscerini della frutta con un rimedio fai da te

Una delle cose che più rende fastidiosi i moscerini della frutta, oltre ad essere difficile da sbarazzarsene, sono anche piuttosto veloci nel riprodursi, ecco perché basterà davvero poco per ritrovarsi nel bel mezzo di una vera e propria infestazione. Sarà quindi importante agire con tempestività, per riuscire a risolvere il problema prima che sia troppo tardi ed evitare di ritrovarsi casa invasa da questi piccoli e fastidiosi insetti.

Anche se in commercio esistono tantissimi prodotti commerciali per allontanare gli insetti da casa, si tratta sempre di sostanze chimiche e che possono essere anche piuttosto pericolose per la nostra salute, soprattutto se inalate e se in casa ci sono animali e bambini. Ecco che quindi, si potrà optare per qualche rimedio fai da te, capace di risolvere il problema una volta e per tutte. Per mettere in pratica questo trucchetto servirà:

Bicchiere

Aceto di mele

Detersivo per piatti

Pellicola trasparente

Prendere il bicchiere e versare al suo interno due dita di aceto, aggiungere qualche goccia di detersivo per piatti. Dopodiché chiudere il bicchiere con della pellicola trasparente e fare dei piccoli fori in superficie. I moscerini verranno attratti dall’odore e una volta entrati nel bicchiere resteranno intrappolati. Ed ecco, che in poche mosse, non andranno più a svolazzare in casa. Si potranno anche preparare più bicchieri contemporaneamente, posizionandolo in vari angoli. In questo modo il trucchetto sarà ancora più efficace.