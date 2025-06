Né bianco e né rosso, sono queste le 4 tendenze per unghie alla moda in estate

Le mani, soprattutto in una donna, fungono un po’ da bigliettino da visita e sono tra le prime cose che si andranno a notare. Ecco perché sarà importante averle sempre ben curate e con unghie perfette. Basta un semplice velo di smalto, ed ecco che cambieranno subito aspetto e saranno sicuramente molto più eleganti e chic.

Sono tantissime le tecniche di manicure tra cui scegliere, a partire da quello classico, fino ad arrivare a ricostruzioni e colate di gel, che hanno una tenuta nettamente superiore ai semplici smalti. Tuttavia, esattamente come capita per ciò che indossiamo, anche i colori di smalto tendo ad essere soggetti a quella che è un po’ la moda del momento e quella di quest’estate 2025 è completamente diversa dalle tonalità che abbiamo utilizzato fino ad ora.

È questa la tendenza unghie per quest’estate: altro che rosso e bianco

Sono tantissimi i colori di smalto tra cui scegliere. A partire dal classico french, che non passa mai di moda, fino ad arrivare a tonalità più strong. Ovviamente, per chi ama seguire quelle che sono le tendenze del periodo, è bene che sappia che per quest’estate la moda è completamente diversa e che i colori che faranno la differenza non sono né il rosso, né il bianco e nemmeno i colori fluo. Ciò che permetterà di avere mani di tendenza è un colore delicato: il rosa pastello.

Uno dei colori spesso sottovalutato, ma che quest’anno sta nettamente tornando alla ribalda è appunto il rosa pastello. Si tratta di una tonalità delicata, elegante e chic, che si adatta alla perfezione ad ogni stile e risalta anche l’abbronzatura delle mani. Ci sono tantissime sfumature tra cui poter scegliere, ma 4 in particolare saranno di moda quest’estate.

La prima tonalità è il rosa lattigginoso ed è caratterizzato da una finitura perlata che riflette la luce. Si consiglia di applicare una base rosa chiaro, seguita da un top coat lattiginoso, per mani perfette ed eleganti. C’è poi il french rosa pastello che mantiene l’eleganza senza tempo della linea bianca sulla punta, ma sostituisce la tradizionale base color carne o trasparente con una delicata tonalità rosa pastello.

C’è poi la tonalità rosa pastello impreziosita da dettagli floreali, si andrà a scegliere uno smalto rosa pastello e si aggiungono piccoli fiori. Una combinazione bellissima, casual e versatile per l’estate. Infine, troviamo anche il rosa cromato, in cui il classico smalto viene arricchito con delle sfumature cromate, fino ad ottenere un effetto specchio. Ed ecco quindi, come essere alla moda con un semplice colore come il rosa pastello.