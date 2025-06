Penalità Bagnaia, la decisione definitiva dopo il Gp Italia: tutti i dettagli

La Ducati vince ancora e lo fa anche nel Gran Premio d’Italia che ha certificato per l’ennesima volta lo straordinario dominio di Marc Marquez che in sella alla rossa di Borgo Panigale ha messo a referto la quinta vittoria stagionale con un totale di sette podi e ben 270 punti raccolti finora.

Lo spagnolo domina in lungo e in largo con ben 40 punti di margine sul fratello Alex, unico a tenerne il passo, e la bellezza di 110 su Pecco Bagnaia che prosegue nella sua stagione poco incisiva con la Ducati. Il feeling con la moto continua a non decollare del tutto, e l’italiano ex campione del Mondo fatica a raccogliere risultati.

Pecco ha messo a referto finora solo un successo con cinque podi, mentre nel Gp casalingo del weekend è finito persino fuori dai primi tre chiudendo anche dietro a Di Giannantonio. Un altro fine settimana da dimenticare per Bagnaia che si lecca le ferite dopo essere finito anche al centro delle polemiche per un duello ad inizio gara.

Nelle prime fasi del Gp del Mugello il pubblico ha potuto godere della battaglia tra i fratelli Marquez e Pecco con le due Ducati ufficiali soprattutto impegnate tra sorpassi e controsorpassi. Tutto ciò ha portato al contatto del terzo giro con Bagnaia che ha tamponato il rivale spagnolo senza fortunatamente alcuna conseguenza.

MotoGP, contatto nel Gp d’Italia: nessuna penalità per Bagnaia e Marquez

Un contatto non particolarmente forte che ha permesso a entrambi di restare in sella, e che è stato poi oggetto di disamina della Race Direction che ha convocato entrambi i piloti.

L’episodio ad ogni modo non era sotto investigazione e nessuno dei due ha rischiato una penalità, ma piuttosto il presidente dello Steward Panel Simon Crafar voleva solo parlare con i piloti dell’accaduto.

In seguito sono arrivate le parole dei protagonisti. Bagnaia, come evidenziato da ‘FormulaPassion’, ha ammesso: “Per me è stato un contatto di gara. Ma poi in generale oggi non hanno penalizzato cose in Moto3 abbastanza evidenti, quindi penso sia stato solo un chiarimento. Non so cosa abbiano detto a Marc, ma per me era un contatto di gara. Lui semplicemente ha aspettato ad aprire il gas perché non voleva che incrociassi la traiettoria. Ha fatto una roba normale“.

Stessa linea anche per Marquez: “A un certo punto, quando ho attaccato in Curva 4, poi alla 5 ho rallentato per rimanere all’interno della traiettoria, ma forse Pecco non ha calcolato bene la velocità. Simon Crafar voleva avere la mia versione del contatto, a lui piace confrontarsi con i piloti. Comunque è tutto ok“.