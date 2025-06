Berrettini, colpo di scena a Wimbledon: adesso è ufficiale la sua assenza

Gli appassionati di tennis di tutto il mondo scaldano già i motori per quello che sarà il prossimo grande appuntamento in programma. La stagione sull’erba entra infatti nel vivo con l’attenzione puntata sul prestigioso torneo di Wimbledon.

Sul manto erboso britannico Jannik Sinner va a caccia di riscatto dopo il ko in finale al Roland Garros contro Alcaraz al quale ha fatto seguito anche un’altra battuta d’arresto. Tra gli italiani nel tabellone principale della manifestazioni ci sarà anche Matteo Berrettini, che dopo un periodo d’assenza non sta più nella pelle e punta dritto all’importante appuntamento dell’All England Cup.

Per l’atleta romano arrivano infatti buone notizie dal collega Casper Ruud, che ha deciso di saltare Wimbledon e la stagione sull’erba alla luce anche di una situazione fisica non al meglio. Una rinuncia che quindi libera un posto tra i primi 32 del seeding consentendo allo stesso Berrettini di poter provare il rilancio ad alti livelli dopo un periodo rivedibile.

L’azzurro, salvo problemi fisici last minute, sarà quindi testa di serie a Wimbledon 2025 portando il numero di italiani complessivi nel tabellone principale a quattro insieme a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e a Flavio Cobolli. Inoltre a rinunciare al prestigioso torneo è anche Zhizhen Zheng, che lascia spazio a Lloyd Harris.

Wimbledon, Ruud dà forfait: a beneficiarne è Matteo Berrettini

Il solito problema muscolare alla zona addominale continua a limitare Berrettini che però ha tutta l’intenzione di sfruttare il forfait di Ruud per approdare tra i primi 32 di Wimbledon.

L’azzurro spera di rientrare proprio a fine mese, quando il 30 giugno inizierà il torneo britannico. Intanto proprio sulle condizioni di Berrettini si è espresso nelle scorse ore Paolo Bertolucci a ‘MOW’: “Mi hanno detto che è clinicamente guarito, però lui dice che sente ancora dolore, e questo fino a una settimana fa. Sono due mesi che non gioca. A Wimbledon, così, andrebbe al buio. Non so in che condizioni sia”.

Bertolucci ha quindi aggiunto: “Mi auguro che possa giocare, perché significherebbe che è guarito, e questa è la prima cosa. Però non credo che ci si possano aspettare cose fenomenali, proprio perché sono due mesi che non gioca. È un po’ lo stesso problema anche per Musetti, che è stato fermo per infortunio. Ora rientra, ma ancora non c’è una decisione definitiva sulla sua partecipazione. Peccato non abbiano potuto giocare un torneo preparatorio. L’importante è che la stagione è lunga, quindi è fondamentale rimettersi a posto fisicamente ed essere pronti per i prossimi impegni”.