Gli armadi della casa al mare avevano un forte odore di chiuso: ho provato questo trucco e subito è andata via

Come eliminare rapidamente il forte odore di chiuso dagli armadi? Basta provare questo semplice trucchetto e te ne sbarazzi per sempre e in un attimo.

L’estate è ormai ufficialmente arrivata e per molti è tempo di iniziare a pensare alle prossime vacanze. Chi invece ha la fortuna di avere una seconda casa, che sia al mare, in montagna o magari anche al lago, è questo il momento perfetto per iniziare ad andarci nuovamente, sfruttando i weekend liberi. Tuttavia, una volta varcati la soglia, dopo un anno in cui la casa è stata completamente chiusa, si potrebbe rischiare di andare incontro a qualche piccolo imprevisto.

Una delle prime cose che potrebbe capitare, anzi che capita quasi praticamente ogni anno, è avvertire in casa un forte odore di chiuso, dato ovviamente dal fatto che porte, balconi e finestre sono state completamente serrate per mesi interi. Purtroppo però, questo non è un problema che si limita soltanto all’aria di casa, ma spesso si avvertirà anche all’interno di armadi, cassetti e dispensa.

Come eliminare rapidamente dagli armadi l’odore di chiuso: ecco il rimedio da provare

È piuttosto frequente che all’interno di armadi e cassetti si possa avvertire un forte odore di chiuso, soprattutto se non arieggiano da parecchio tempo. Una problematica piuttosto comune e che spesso colpisce anche i cassetti e i mobili della dispensa. Tuttavia, per quanto la situazione possa sembrare catastrofica, in realtà esiste una rapida soluzione per risolvere il problema e per eliminare il cattivo odore velocemente.

Una delle prime cose da fare dopo aver constato che negli armadi c’è cattivo odore, è quella di fare una piccola pulizia. Basterà anche passare un panno umido con aceto, per iniziare ad igienizzare l’interno. Se proprio vogliamo invece fare le cose perfette, allora andrà svuotato del tutto e pulito accuratamente in ogni sua parte con acqua e sapone di Marsiglia. Una volta fatto questo, ecco che entra il trucco naturale, che garantisce un risultato pazzesco.

Tutto ciò che servirà sono dei pezzetti di stoffa di lino o di cotone, della lavanda secca o anche delle bucce di agrumi sempre essiccate. Il procedimento è super veloce, basterà prendere la stoffa, posizionare al centro la fragranza scelta e chiuderla a sacchettino con dello spago. Ed ecco pronto il rimedio, basterà inserirlo tra i capi piegati per un effetto discreto ma efficace, appenderlo con un nastrino alla barra appendiabiti, vicino agli indumenti più usati, o nasconderlo nei cassetti della biancheria o tra gli asciugamani. Ed ecco che nel giro di poco, l’odore di chiuso sarà completamente sparito.