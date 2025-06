Sono bastati soltanto 3 ingredienti ed ho realizzato uno spray multiuso per tutte le superfici

Bastano soltanto 3 ingredienti per creare in casa un perfetto spray multiuso: perfetto per tantissime superfici, igienizza, sgrassa e lascia una gradevole fragranza.

Quando si tratta di pulizie di casa sono tantissimi i prodotti che ogni giorno andremo ad utilizzare per igienizzare ed eliminare a fondo lo sporco. Alcuni di questi saranno sicuramente necessari, altri invece non risulteranno essere poi così fondamentali come sembra. Ovviamente, trattandosi pur sempre di composti chimici, sarà importante usarli con le dovute attenzioni.

Una delle cose più importanti da sapere, è che, essendo prodotti i cui ingredienti sono principalmente prodotti chimici, si dovrà fare molta attenzione nell’usarli, ma soprattutto, bisognerà essere certi che le superfici su cui si andranno ad utilizzare non si rovinino a causa dell’aggressività di alcuni ‘ingredienti’. Ecco perché per evitare questo, ma anche per avere un impatto più green sull’ambiente, si potrò provare ad optare per dei rimedi completamente naturali.

Solo 3 ingredienti naturali per realizzare questo spray multiuso: sgrassa e profuma

In commercio esistono tantissimi prodotti per igienizzare e pulire casa, ma a conti fatti, conviene davvero spendere tutti questi soldi? La risposta è ovviamente no, perché a differenza di quello che si possa pensare, esistono delle alternative completamente naturali che garantiranno lo stesso risultato. In questo caso specifico, con 3 soli ingredienti si realizza uno spray multiuso davvero eccezionale.

Avere un approccio più green in casa, non solo permette di risparmiare tanti soldi a fine mese, ma riduce drasticamente l’uso di prodotti chimici e tossici, preservando così la nostra salute e quella dell’ambiente. Ecco che quindi, ci vorranno gli ingredienti giusti per realizzare in casa un prodotto multiuso e nello specifico oggi ci servirà:

750 ml di acqua

2 cucchiai di bicarbonato

250 ml di aceto bianco

5-10 gocce di olio essenziale di limone o di tea tree oil

In un flacone spray da circa 1 litro, mettere l’acqua e aggiungere il bicarbonato. A questo punto unire lentamente l’aceto ed infine le gocce di olio essenziale. Chiudere il flacone, agitare per qualche istante ed ecco che lo spray multiuso è pronto già per essere utilizzato. Perfetto da usare in cucina sia nel lavello che sul piano cottura, nel bagno per igienizzare e sbiancare gli igienici, sulle superfici in plastica o in legno e perfetto anche per vetri e mobili. Un solo prodotto per avere finalmente casa pulita ed igienizzata senza dover continuare ad usare agenti chimici e tossici. Un enorme cambiamento, per iniziare a cambiare stile di vita.