Da quando uso questo rimedio naturale i miei capelli sono molto più lunghi, sani e forti

Per capelli lunghi, sani e forti non servono integratori, basta questo rimedio naturale per notare subito dei miglioramenti: finalmente sono come hai sempre sognato.

I capelli, sono tra le prime cose che si noteranno di una persona e per questo motivo, sarà molto importante che siano sempre in perfetto ordine. Tuttavia, non serve solo averli sistemati, perché affinché i capelli possano avere un aspetto impeccabile, sarà importante che siano sani e forti. Inoltre, soprattutto per le donne, avere capelli lunghi è indice di eleganze, classe e femminilità.

Purtroppo però, con il passare del tempo, con l’influenza anche di cattive abitudini, una vita non proprio sana e l’avanzare dell’età, i capelli non tendono più a crescere come una volta e di conseguenza anche il loro aspetto sembrerà leggermente più trascurato. Per poter ovviare al problema, esistono diversi prodotti da poter utilizzare, a partire dai classici shampoo, fino ad integratori che possono essere accompagnati da un’alimentazione sana e che dovrebbero aiutare a migliorare la crescita.

È questo il rimedio naturale per avere capelli lunghi, sani e forti

Anche se ci sono diverse alternative da provare per poter stimolare la crescita dei capelli, non c’è nulla di meglio che optare per qualche rimedio naturale. In questo caso specifico, uno in particolare garantisce risultati mai visti prima già dopo le prime applicazioni. Stiamo parlando dell’olio di ricino e della sua incredibile efficacia.

Ma come mai l’olio di ricino risulta essere così efficace? Una delle sue caratteristiche principali, è quella di contenere l’acido ricinoleico che aiuta a migliorare la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto e a rafforzare i follicoli piliferi. Inoltre, riduce la rottura e rende più forti le fibre capillari. Contiene anche la vitamina E, che permette di nutrire ed idratare i capelli, favorendone così la crescita.

Per poterlo utilizzare in modo adeguato, andrà mescolato con l’olio di jojoba, anch’esso con molteplici proprietà nutrienti e idratanti. Una volta mixati i due oli, si andrà a prelevare una piccola quantità e si strofinerà tra le mani per farlo riscaldare. Una volta fatto questo, si andrà ad applicare il composto ottenuto sul cuoio capelluto. Applicarlo dalla radice fino alle punte. Avvolgere i capelli con un fazzoletto di seta o una cuffia da doccia e lasciar agire l’olio di ricino per almeno 40 minuti. Una volta fatto questo, lavare i capelli come di solito e asciugarli senza usare prodotti come ferri e piastre.