Koopmeiners più 28 milioni in cambio di un Top assoluto: scambio Juve

Doveva essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva dello scorso anno, eppure Teun Koopmeiners non ha raccolto grandi soddisfazioni nella sua prima annata alla Juventus.

Il rendimento del centrocampista offensivo olandese è stato ben al di sotto delle aspettative, soprattutto in relazione alla cifra spesa e a quanto fatto vedere negli anni con la maglia dell’Atalanta. Numeri e performance non hanno infatti accompagnato la sua prima annata a Torino che si sta concludendo in queste settimane con l’esperienza al Mondiale per Club.

Poi ci sarà una breve pausa per poi riprendere il lavoro in vista della prossima stagione quando ci sarà da riscattare quanto di negativo visto quest’anno. Una consapevolezza che ha lo stesso Koopmeiners, che intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ ha ammesso: “Non sono contento di come ho giocato, avrei voluto aiutare di più la squadra. Se vieni acquistato per 50-60 milioni come è capitato a me e la squadra non va bene in generale, è normale che la gente pretenda di più da te. Io avverto la responsabilità: so che posso e devo fare decisamente meglio, mi sento un giocatore da Juventus”.

Koopmeiners è quindi carico, dopo aver anche recuperato da qualche problema fisico di troppo, per dare una mano alla squadra. Eppure le voci sul suo futuro iniziano ad intensificarsi e non vanno esclusi del tutto eventuali colpi di scena in merito ad un cambio di maglia.

Calciomercato Juventus, idea di scambio col Newcastle: nel mirino Tonali

4 gol e tre assist in 42 presenze totali tra tutte le competizioni sono troppo pochi per chi come Koopmeiners avrebbe dovuto prendere in mano la Juventus.

Il suo primo anno in bianconero è stato costellato di pochi alti e molti bassi, spesso anche in linea col rendimento della squadra. Ora è tempo di tornare a brillare ma non vanno esclusi clamorosi risvolti di mercato.

La Juventus infatti si guarda intorno in sede di calciomercato soprattutto a centrocampo, reparto che necessita ancora di un restyling dopo i flop dell’ultima annata.

In questo senso da tempo il sogno è Sandro Tonali, centrocampista italiano in forza al Newcastle che spesso è stato associato ad un eventuale ritorno in Italia. La valutazione dell’azzurro è però altissima, intorno ai 70 milioni, motivo per cui la Juventus potrebbe anche pensare di intavolare uno scambio con lo stesso Koopmeiners.

L’olandese è valutato intorno ai 42 milioni e dunque il suo cartellino più 28 milioni potrebbe rappresentare un’ipotetica strada da intraprendere per arrivare a Tonali, fermo restando la volontà dell’ex atalantino di riprovare ancora a Torino.