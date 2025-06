Infortunio Musetti, l’annuncio taglia le gambe ai tifosi: cosa succede

Il campione di tennis Lorenzo Musetti è stato finora tra i protagonisti del circuito Atp e il suo 2025 è stato praticamente eccezionale. L’approdo in Top Ten e non solo, finalmente il campione carrarino ha evidenziato una continuità di risultati che mancava da troppo tempo e nella stagione su terra battuta è apparso come l’unico in grado di poter impensierire Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, gli attuali dominatori del circuito Atp.

Per due set Musetti ha giocato alla pari contro Carlos Alcaraz, ha evidenziato tutto il suo talento e solo un pesante infortunio durante il match di Parigi ha fermato le sue possibilità di giocare la prima finale Slam. Ma la sensazione è che siamo davvero vicini, Musetti è uno dei principali protagonisti del circuito ed ora i tifosi sperano che possa far bene anche nella stagione sull’erba, e sul cemento, per completare un’annata da protagonisti.

Il noto ex tennista e ora opinionista Paolo Bertolucci ha parlato di Musetti, Sinner e tanto altro nel corso di un’interessante intervista ai microfoni di Mowmag ed ha trattato di tanti temi, chiarendo il suo punto di vista sulla crescita esponenziale del carrarino. Un Musetti che ultimamente ha lo stesso problema di Matteo Berrettini, entrambi hanno problematiche e alcuni sono legati alle sue condizioni fisiche.

Caos Musetti, arriva la situazione legata agli infortuni

Parlando di Musetti e delle sue condizioni fisiche Bertolucci ha sentenziato: “Wimbledon? Beh, Lorenzo non gioca da un pò di tempo ed è stato fermo per infortunio. Sappiamo che ora rientra ma al momento non c’è alcuna decisione definitiva riguardo la sua partecipazione” e quindi occhio al futuro e attenzione perchè potrebbero arrivare annunci a sorpresa di Musetti anche in queste ore, un pò lo stesso riguardo a ciò che accade a Berrettini.

L’Italia si gode Jannik Sinner ma anche gli altri suoi protagonisti, la presenza di Berrettini e Musetti nel terzo torneo del Grande Slam dell’anno resta però ancora in bilico e i tifosi attendono novità. Ma riguardo la possibile prestazione del secondo Top Ten azzurro Bertolucci è apparso piuttosto netto:

“Per prima cosa peccato che Lorenzo non abbia potuto giocare un torneo preparatorio, ma la stagione è ancora molto lunga e l’importante è farsi trovare pronto, è fondamentale rimettersi a posto fisicamente ed essere pronti per i prossimi impegni”. I tifosi sono in ansia per Musetti, c’è attesa per la sua decisione riguardo Wimbledon.