Sinner costretto ad arrendersi, sconfitta inaspettata

Nessuno si aspettava questo risultato ma arriva l'ennesima sconfitta per Jannik Sinner. E sicuramente stavolta è molto diverso.

Continua la marcia di avvicinamento del circuito Atp per il terzo e tanto atteso torneo del Grande Slam, il torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo Jannik Sinner è reduce dal brusco stop nel torneo di Halle, una sconfitta inattesa agli Ottavi di finale contro il kazako Bublik. Ora manca poco più di una settimana e poi potremo aver a che fare con il torneo di Wimbledon, l’erba dove il campione di San Candido è chiamato al riscatto.

Ancora qualche giorno e poi assisteremo al sorteggio, Sinner ha finora 0 titoli da quando è tornato dopo la sospensione per il caso Clostebol, sarà una coincidenza ma per molti tifosi quello stop ha segnato, sia fisicamente che mentalmente, l’azzurro e ora sta lavorando per recuperare nella forma migliore. Nelle ultime ore la notizia ha fatto il giro del web un video molto simpatico e che è diventato virale.

Il fenomeno altoatesino si è allenato insieme alla numero uno al mondo Aryna Sabalenka, un allenamento con una serie di scambi e dei video che in molti hanno pubblicato sui propri canali social. Sinner vs Sabalenka sull’erba di Wimbledon, due campioni Slam e due tennisti reduci da una pesante batosta in finale al Roland Garros, rispettivamente contro Alcaraz e contro la tennista americana Coco Gauff.

Sinner ko, a pagarne le conseguenze sono Cahill e Vagnozzi

Nel video i due numeri uno al mondo si sfidano con una serie di colpi, prima con scambi potenti e poi con back con la bielorussa – da dire – molto più a suo agio rispetto ad un Sinner quasi sempre costretto a indietreggiare. Alla fine è la Sabalenka a vincere lo scambio con una sorta di palla corta in back e il fenomeno italiano costretto ad arrendersi. Il video virale è solo di un punto ma a colpire non è questo quanto un’altra curiosità.

Dopo aver perso il punto i coach di Sinner, rispettivamente Simone Vagnozzi e Darren Cahill, sono costretti a gettarsi a terra e fare una serie di flessioni tra le risate dei presenti. Quella delle flessioni è un’habituè che vede protagonista Sinner ed il suo team e più volte anche l’azzurro ne è stato protagonista. Insomma il circuito Atp vede una nuova simpatica rivalità, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka e la bielorussa ha più volte elogiato il collega, specialmente nel periodo difficile del caso Clostebol.