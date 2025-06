Stop completo per 2 settimane, Roma si blocca di nuovo: cittadini furiosi

I romani ormai sanno bene che muoversi nella Capitale è una specie di fatica di Sisifo. I lavori interminabili non saranno come la condanna eterna comminata dagli dèi al figlio di Eolo, ma ci somigliano parecchio. Un fardello sempre più pesante che grava sulle spalle di chi deve spostarsi per le più svariate esigenze, non ultime quelle lavorative. È previsto un nuovo stop completo di due settimane che certo non riscuoterà il gradimento dei cittadini.

Da mesi a Roma sono in corso i test e i collaudi sulla metro C per l’apertura delle stazioni Porta Metronia e Colosseo. I lavori si sarebbero dovuti chiudere alla fine del mese di luglio e invece, come spesso capita, tutto è slittato quasi alla fine di settembre. Il tempo richiesto per ultimare i lavori sulla nuova tratta della metro C porterà a nuovi disagi per i cittadini.

Il prolungamento dei lavori sulla metro C si tradurrà in nuove chiusure totali, parziali e anticipate della terza linea della metropolitana capitolina. Slitterà di conseguenza anche l’apertura delle nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia. Ma non è tutto: per due settimane le cose si fermeranno completamente, ecco quando ci sarà lo stop totale.

Blocco totale di 2 settimane, ecco quando si ferma la metro a Roma

I lavori infiniti sulla metro C a luglio e a settembre porteranno a uno stop completo di due settimane delle corse. È da dodici anni che sono iniziati i lavori per la tratta T3 della metro, da San Giovanni fino alle nuove stazioni. Oltre un decennio di cantieri per un tracciato pari a circa 3,6 km. L’ultima data di fine lavori era stata fissata al 31 luglio.

Adesso però Atac ha aggiornato la programmazione delle corse della metro C. Dall’aggiornamento emerge che il servizio riprenderà regolarmente soltanto il 22 settembre. Uno dei motivi dello slittamento è il “cambio di nome” delle due stazioni: da Colosseo/Fori Imperiali a Colosseo e da Amba Aradan/Ipponio a Porta Metronia. Oltre al costo (859 mila euro) per aggiornare il sistema informatico per gestire le vetture si sono accumulati ritardi nei test.

Il fine settimana del 5-6 luglio la metro C chiuderà e a svolgere il servizio saranno i bus. Dal 7 al 20 luglio chiusura anticipata alla sera e infine stop totale per un’intera settimana dal 21 al 27 luglio. Il servizio tornerà regolare dal 28 luglio al 4 agosto per il Giubileo dei Giovani. La metro C chiude prima alla sera anche ad agosto (5,6,7,11,12,13,14,25,29) e completamente nel fine settimana del 30-31.

Il servizio riprenderà con regolarità dal 1° al 7 settembre, ma è prevista un’altra settimana di stop totale tra l’8 e il 14 settembre, in concomitanza con l’apertura delle scuole, quando la metro C verrà nuovamente sostituita dai bus. L’ultima chiusura è prevista al momento nel week-end del 20-21 settembre.