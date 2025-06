La verità delle crociere che nessuno rivela mai: cosa sapere per non rischiare di pagare il doppio

Nell’immaginario collettivo la crociera è il modello, il simbolo del viaggio ideale. Un’esperienza unica, in grado di abbinare divertimento, relax, scoperta, atmosfere da sogno, lusso. Insomma: un utopia navigante, una fantasia che solca i mari. Ma quanto costa davvero andare in crociera?

Può sembrare strano, ma rispondere a una domanda come questa non è poi così semplice. A dirlo è Francesco Liscio, uno dei travel blogger con maggior seguito sui social, che ha deciso di mettere in luce i costi nascosti delle crociere, inclusi i trucchi che ci permetteranno di risparmiare senza rinunciare al piacere del viaggio in crociera.

In uno dei suoi video Liscio spiega che il prezzo iniziale, quello che possiamo leggere nei listini, non è altro che la punta dell’iceberg. In bassa stagione una crociera parte da circa 600 euro a persona, mentre in alta stagione – ovvero in estate – il prezzo può lievitare con facilità fino a 2500 euro, specialmente se optiamo per la cabina con balcone o suite. Ma a fare davvero la differenza sono gli extra non inclusi nel prezzo di partenza.

I consigli del travel blogger per non pagare il doppio in crociera

Si dice spesso che il diavolo si nasconde nei dettagli. E non per nulla quando si tratta di farci allargare i cordoni della borsa si moltiplicano quelli che ne sanno una più del diavolo e si ingegnano in ogni modo per accumulare dettagli regolarmente a noi sfavorevoli. Attenzione dunque a cosa si paga davvero a bordo della nave. Il primo aspetto su cui attira l’attenzione Liscio è quello delle bevande, che a bordo non sono comprese nel pacchetto base, nemmeno nei pasti principali.

Anche una comunissima bottiglia d’acqua può costare cifre elevate. Per questa ragione il travel blogger consiglia di valutare con attenzione i pacchetti bevande proposti dalle compagnie. Anche le escursioni a terra non sono mai incluse. Sono tour organizzati a pagamento. Il consiglio dell’esperto è quello di pianificare con anticipo le escursioni davvero interessanti e fare un confronto anche con i prezzi dei tour operator locali.

Non è tutto. Sulle navi da crociera ci sono ristoranti tematici non compresi nel prezzo base. Spesso si tratta di cucine particolari o di piatti gourmet che per il consumo richiedono un supplemento. Lo stesso vale per diverse attrazioni a bordo (spettacoli riservati, centri benessere, simulatori, ecc.).

In genere le attrazioni della nave sono incluse nel prezzo. Altre volte invece sono accessibili solo con un pagamento extra. Non si tratta di condannare la crociera, al contrario. Ma per evitare brutte sorprese una volta a bordo – leggi salassi – la cosa migliore è partire informati e consapevoli.