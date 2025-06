“Fai buon viaggio”, grande dolore per Giampiero Ingrassia: lutto in tv

Giampiero Ingrassia è figlio d’arte. Suo padre è il celebre Ciccio Ingrassia, che in coppia con Franco Franchi ha dato vita a un duo comico tra i più famosi della cinematografia di casa nostra. Franco e Ciccio hanno girato più di un centinaio di film a cavallo degli Sessanta e Ottanta, entrando definitivamente nell’immaginario collettivo.

Anche Giampiero ha deciso di seguire le orme del padre frequentando il Laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti, dove si è diplomato nel 1985. Da allora ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo, specialmente a teatro ma anche al cinema e in televisione. Giampiero Ingrassia ha collaborato con lo stesso Proietti ma anche con altri grandi artisti come Anthony Hopkins, Luca Zingaretti, Sergio Fantoni, Daniele Formica, Giorgio Albertazzi e molti altri.

Dopo il debutto al cinema come comparsa (nel film I 2 pompieri del 1968 e L’esorciccio del 1975) è approdato sul grande schermo con i film film La caccia, il cacciatore, la preda e Stressati. In tv ha preso parte a diverse fiction e si è messo in gioco anche come conduttore. L’attore ha manifestato il suo dolore per un lutto che ha colpito tutto il mondo della tv.

Il grande dolore di Giampiero Ingrassia, lutto in televisione

«Fai buon viaggio Alvaro… ». Così Giampiero Ingrassia ha voluto omaggiare su Instagram Alvaro Vitali, l’attore simbolo della commedia sexy all’italiana scomparso a 75 anni. L’attore si è spento dopo due settimane di ricovero in ospedale per le conseguenze di una brutta malattia.

Nato a Roma nel 1950, Alvaro Vitali è morto il 24 giugno 2025. Da piccolo si era trasferito a casa della nonna a causa delle continue liti della madre e dopo la licenza media aveva cominciato a lavorare come elettricista prima di essere scoperto da Federico Fellini. Il famoso regista lo vorrà nel cast di Satyricon, ma anche in altri suoi film.

L’attore lavorerà anche con Alberto Sordi in Polvere di Stelle e nuovamente con Fellini in Amarcord. La grande popolarità per lui arriverà però con il filone della commedia sexy all’italiana, soprattutto grazie al personaggio di Pierino e altri spin-off della serie in cui Vitali interpretava personaggi simili (come Gian Burrasca, Giggi il bullo).

L’ultimo film della serie di Pierino (Pierino torna a scuola) risale al 1990 ma ebbe scarso successo per via del crollo dell’interesse per il genere della commedia sexy all’italiana. Al momento della morte Alvaro Vitali era ricoverato da due settimane di ospedale. In un’intervista di alcuni giorni fa l’ex moglie Stefania Corona aveva detto che il ricovero si era reso necessario a causa di «una broncopolmonite recidiva».