Sinner, Musetti e Berrettini oscurati: beffa atroce per i tifosi

Mancano pochi giorni al tanto atteso torneo di Wimbledon, terzo Grande Slam di questa stagione. Per un motivo o l’altro tutti gli italiani devono riscattarsi e i tifosi sperano in quello che sarebbe uno storico successo. Il numero uno al mondo Jannik Sinner è reduce dalla mazzata con la sconfitta – avvenuta nel peggiore dei modi – al Roland Garros dove ha sprecato tre Championship Point.

A Wimbledon si riaprirà la sfida – ormai eterna – contro lo spagnolo Carlos Alcaraz ed i tifosi sperano in una nuova finale tra loro, stavolta magari con un esito diverso per i colori azzurri. Ma oltre a Sinner c’è curiosità anche per Berrettini e Musetti, due tennisti di grande livello ma alle prese con problemi fisici e per questo la loro presenza sull’erba londinese resta in bilico. Specialmente il tennista romano è fermo da tempo e non è assolutamente da escludere un forfait dell’ultim’ora.

Ma non solo il tennis giocato, c’è da registrare anche una brutta notizia per gli appassionati di tennis e in particolare del tennis italiano visto che una buona fetta del tennis giocato non sarà più visibile facilmente, una beffa pesantissima e per certi versi atroce per tutti coloro che seguono e magari hanno appena iniziato a seguire questo sport. Dal 1 Luglio 2025 Eurosport scompare da Sky, è ufficialmente scaduto l’accordo.

Caos Sky, l’addio mette Sinner e Berrettini nei guai

Era nell’aria ma ora è ufficiale e la notizia non fa altro che creare problemi a chi segue il tennis, che ora dovranno dividersi. I canali del gruppo Warner Bros Discovery e quindi anche Eurosport non saranno più visibili su Sky e verranno sostituiti da programmi come Sky Sport Basket, Sky Sport Legend, Sky Sport Mix e Sky Sport Adventure.

Si spezzetta cosi il tennis visto che per vedere Wimbledon e Us Open saranno visibili su Sky mentre per vedere d’ora in poi Australian Open e Roland Garros (almeno fino al 2030) servirà il pacchetto a Discovery+, DAZN o Timevision. Insomma almeno due abbonamenti se vorrai vedere le principali sfide dei tu campioni preferiti, da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz fino a Musetti e Berrettini.

Una tegola anche per gli appassionati di ciclismo visto che tanti tifosi seguivano questo sport mediante Eurosport e si tratta di una vera e propria beffa. Ricordiamo inoltre che Discovery ha acquistato il pacchetto completo delle Olimpiadi estive ed invernali fino al 2034, tutto su Discovery+.