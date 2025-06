Risparmio ogni mese tantissimi soldi da quando ho scoperto questo metodo per lisciare i capelli: altro che cheratina

Avere capelli in ordini e sempre perfetti è un po’ una sorta di desiderio che la maggior parte delle donne hanno nel cassetto. Riuscire ad ottenere uno styling che resista anche alle temperature più estreme sembra essere quasi un miraggio, soprattutto se magari si ha un capello riccio, difficile da gestire e lo si vuole trasformare in un capello liscio. Ogni sforzo sarà vano, perché basterà prendere un po’ di umidità o sudare, come in questo periodo, ed ecco che i capelli torneranno alle origini.

Tuttavia, per ottenere un effetto che duri realmente nel tempo, esistono vari trattamenti da eseguire dal proprio parrucchiere e che permetteranno di mantenere capelli lisci perfetti e che non tendono né ad arricciarsi, né a gonfiarsi. Uno fra i più quotati in questi ultimi anni è il trattamento alla cheratina che aiuta ad avere una chioma in ordine e lucente.

Non è la cheratina, ma è questo il metodo perfetto per avere capelli lisci

Il trattamento alla cheratina per capelli è un processo cosmetico lisciante e rinforzante che viene utilizzato per rendere i capelli più lisci, morbidi, lucenti e gestibili. Si basa sull’applicazione di cheratina, una proteina naturale già presente nei capelli, che viene rimpiazzata o rinforzata tramite il trattamento. Ovviamente, come ogni cosa, anche in questo caso ci sono dei pro e contro, come ad esempio i suoi costi, spesso anche piuttosto elevati. Ecco che quindi, per chi desidera ottenere lo stesso effetto ma risparmiando può optare per un rimedio fai da te davvero valido.

Piuttosto che continuare a fare la cheratina ai capelli, esiste un altro tipo di trattamento, economico e al tempo stesso molto efficace, che permette di ottenere un risultato professionale, eliminando l’effetto crespo e donando loro un aspetto molto più luminoso: la ripolarizzazione dei capelli.

La ripolarizzazione dei capelli è una procedura che ripristina i capelli danneggiati, crespi e secchi . È quindi ideale per le fibre capillari sottoposte a danni chimici e/o calore costante. Vengono utilizzati prodotti che nutrono e idratano i capelli attraverso l’applicazione di calore, ad esempio con una piastra. Ecco come procedere:

Copri le piastre della piastra con un foglio di alluminio. Il lato opaco deve essere rivolto verso l’esterno Riscaldare la piastra a temperatura media Separare i capelli in ciocche e applicare la maschera nutriente che preferisci Passare la piastra dalle lunghezze alle punte per qualche secondo. Questo movimento aiuterà i nutrienti ad assorbirsi meglio Ripetere la procedura su tutta la capigliatura, lasciando il calore acceso per non più di 25 o 30 secondi per ogni sezione o ciocca.

Ed ecco che con questo semplice trattamento i capelli saranno finalmente lisci e setosi senza dover usare prodotti chimici.