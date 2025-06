Attenzione a come pulisci la borsa del mare: se sbagli passaggi rischi solo di rovinarla

Come eliminare sabbia, cloro e salsedine dalla borsa del mare senza rovinarla: con questi passaggi torna davvero pulita e non si rovina affatto.

Ora che l’estate è ufficialmente arrivata e il caldo si fa già sentire con tutta la sua intensità, con temperature che sono molto più alte della media stagione e con intere regioni con allerta rossa proprio per il calore, non c’è nulla di meglio che andare al mare o in piscina per cercare di trovare un po’ di refrigerio dall’afa e anche per staccare la spina dalla solita routine.

Ovviamente per poter andare, sarà importante avere con se tutto il necessario, e la borsa del mare è sicuramente l’accessorio necessario in cui sistemare tutte le cose per il mare o per la piscina. Teli, infradito, creme solari, costumi di ricambio e anche qualche rivista, sono solo alcune delle cose che andremo a sistemare al suo interno, per poter passare una giornata in totale relax.

Come lavare la borsa del mare per evitare di rovinarla: come agire in base al materiale

Esattamente come capita per tutte le altre cose che indossiamo quando siamo al mare o in piscina, anche la borsa del mare tende ovviamente ad accumulare lo sporco. Sabbia, salsedine e cloro, sono i principali nemici e alla lunga possono rovinarla del tutto. Ecco perché sarà importante lavarla in modo accurato, tenendo conto del materiale con cui è fatta.

Per poter pulire realmente bene la borsa del mare, sarà importante tenere bene a mente il materiale con cui è fatta. Infatti, in base a questo si potrà agire in un modo specifico. Vediamo quindi nel dettaglio come procedere:

Borsa del mare in tela: la prima cosa da fare è capovolgerla per eliminare tutta la sabbia. Una volta fatto questo, se sono presenti delle macchie di crema, allora si andrà ad usare qualche goccia di detersivo per piatti per smacchiare. Dopodiché si potrà anche mettere in lavatrice ad una temperatura non troppo alta; Borsa del mare in paglia: capovolgere e battere sul fondo per liberarla dalla sabbia. Passare sulle superfici una spazzola dalle setole morbide per rimuovere anche i granelli di sabbia più nascosti. Infine, versare un po’ di detersivo su una spugnetta umida e passarla sulla borsa e risciacquare con un panno umido e lasciare asciugar; Borsa del mare in plastica: è senza dubbio la più semplice da pulire, dopo aver eliminato eventuale sabbia si potrà passare un panno bagnato per rimuovere lo sporco.

Ecco quindi, i passaggi adatti ad ogni tipo di borsa del mare. Solo in questo modo saranno davvero pulite e senza correre il rischio di rovinarle.