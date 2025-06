Boom Spalletti, arriva l’annuncio in diretta: è ufficiale

L'ultimo annuncio arrivato su Luciano Spalletti cambia e carte in tavola. L'ex calciatore ha confessato il retroscena

Le ultime uscite della Nazionale sono state anche il capolinea dell’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia. L’ormai ex commissario tecnico ha chiuso un ciclo breve ed avaro di soddisfazioni tra un Europeo fallimentare ed un percorso di qualificazione al prossimo Mondiale già condizionato.

L’Italia ha quindi voltato pagina affidandosi ad un ex campione del mondo come Gennaro Gattuso, scelta che sta già raccogliendo svariati consensi nonostante un andazzo non sempre positivo con i club da parte dell’ex allenatore di Milan e Napoli.

A fare il proprio augurio al neo ct ci ha pensato anche Antonio Cassano, che intervenuto a margine dell’ultimo appuntamento con ‘Viva el Futbol’ oltre a fargli il proprio in bocca al lupo ha ammesso: “È la scelta migliore che si potesse fare, è un grandissimo allenatore e negli ultimi otto anni ha fatto sei Paesi diversi, allenando squadre complicate come Marsiglia, Valencia, Napoli. Ha grande personalità e ha grandi idee. Nelle interviste lui continua a dire che oggi un Gattuso nella sua squadra non giocherebbe. Io gli dico sempre che un Gattuso, se devi andare in guerra, serve sempre. Ma ha idee chiare, sono convinto che sia la scelta migliore”.

L’Italia riparte dunque da Gattuso mettendosi alle spalle il lavoro di Luciano Spalletti che al contrario non ha ricevuto grandi consensi in questi mesi. La sua Nazionale non ha mai saputo replicare il livello espresso dal Napoli scudettato del 2023, al contrario di quanto si aspettavano e speravano i tifosi.

Italia, Cassano rivela: “Avevo detto a Spalletti di non allenare la Nazionale”

Spalletti dovrà dunque riprendere in mano altrove la propria carriera archiviando nel più breve tempo possibile l’enorme delusione per il bottino magro raccolto in Nazionale.

Una scelta quella di accettare il ruolo di commissario tecnico che lo stesso Cassano ha commentato svelando un retroscena: “Non ho sentito Gigi, ma se è vero vuol dire che ha fatto la scelta migliore. E che gli stanno dando la responsabilità che merita, sono contento di questo. Parliamoci chiaro: Spalletti non ha fatto bene agli Europei, io gli avevo detto di non prendersi questa gatta da pelare”.

Cassano ha quindi aggiunto: “Lui ha accettato e ha fatto anche i suoi errori, però è l’ultimo colpevole di questo disastro. Se i dirigenti non sanno da dove sono girati, non accompagnano le scelte, viene fuori questo disastro”.

Infine l’ex fantasista, pur sottolineando alcuni demeriti di Spalletti, ha però evidenziato come il livello della Nazionale non sia eccelso: “Va ricordato che la Nazionale è scarsa e che anche la Norvegia ha 4-5 top mondiali, mentre noi abbiamo solo Donnarumma”.