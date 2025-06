Gatti in una Big per 33 milioni: Juve tradita durante il Mondiale per Club

Ieri è stato il compleanno di Federico Gatti che ha compiuto 27 anni festeggiati evidentemente a margine del Mondiale per Club che sta disputando insieme alla sua Juventus in queste settimane.

Il centrale di Rivoli ha messo a referto per ora solo due brevi spezzoni di partita partendo indietro nelle gerarchie interne di Tudor anche a causa di una condizione fisica che in fase iniziale era da recuperare. Un dato che evidentemente può iniziare a far riflettere anche in ottica futura viste le tante voci che aleggiano su di lui. Da tempo si parla di Gatti come un papabile uomo mercato in uscita, soprattutto in Serie A.

Dopo la prima vittoria nella fase a gironi lo stesso Tudor a ‘Dazn’ aveva detto: “Sono contento per Gattone. Se sente ancora dolore? No, no grazie a dio. È importante anche sui calci piazzati e sull’attaccante, a farsi sentire in marcatura”.

Parole importanti quelle dell’allenatore croato che nell’ultima fase di stagione aveva dovuto fare a meno di Gatti a causa dei postumi di un infortunio al perone. Ora sembra recuperato e pian piano dovrebbe tornare rilevante nelle rotazioni, fermo restando che col mercato estivo incombente tutto può ancora succedere. C’è infatti un club in particolare di Serie A che potrebbe tornare alla carica sul difensore ex Frosinone.

Calciomercato Juventus, addio a Gatti: il Napoli torna alla carica

Nelle scorse settimane, a margine del finale di campionato, Gatti era stato associato anche al Napoli di Antonio Conte per potenziare un reparto difensivo che avrebbe ora bisogno di forze fresche.

Gli azzurri hanno vinto lo scudetto chiudendo il campionato con non pochi problemi in difesa a causa di svariati infortuni, motivo per cui ora il club di De Laurentiis ha tutta l’intenzione di andare ad incrementare il valore del reparto ed anche le possibili rotazioni.

La profondità dell’organico è fondamentale per affrontare tante competizioni e Conte attende quindi rinforzi. In questo senso il Napoli potrebbe tornare alla carica per Gatti con l’allenatore salentino che vorrebbe il centrale della Juve. Ora De Laurentiis potrebbe mettere sul piatto una cifra complessiva di 33 milioni (bonus compresi) per provare a convincere il club bianconero a privarsi di quello che è stato un pilastro, soprattutto nella prima metà di stagione.

Gatti ha raccolto in totale 44 presenze con un gol e due assist tra tutte le competizioni quest’anno con la Juventus. Al netto dell’efficienza del difensore bianconero il Napoli sta lavorando comunque da tempo sulla pista Beukema del Bologna.