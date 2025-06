Il Paradiso delle Signore 10, cambia di nuovo la data di inizio: annuncio Rai

Ci sono diverse novità per i fan de Il Paradiso delle Signore. Le riprese della stagione numero dieci sono ufficialmente cominciate il 26 maggio scorso, data significativa perché quel giorno il compianto Pietro Genuardi – l’interprete del capo-magazziniere Armando Ferraris prematuramente scomparso a marzo – avrebbe compiuto 63 anni.

L’appuntamento con la soap ambientata nella ruggente Milano di metà anni Sessanta, in pieno boom economico, è stato fissato da viale Mazzini per settembre 2025. Ma per saziare la propria curiosità e sapere cosa succederà ai propri beniamini del Paradiso delle Signore l’affezionato pubblico di Rai 1 non dovrà attendere fino a settembre.

Nel frattempo sono già trapelate le prime indiscrezioni su chi ci sarà e chi non ci sarà nella nuova stagione della soap in onda nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Rai. Tra i personaggi confermati ci saranno sicuramente Marcello Barbieri, Adelaide di Sant’Erasmo, Tancredi, Umberto Guarnieri e Odile.

Il Paradiso delle Signore 10, quando inizierà la soap

Salvo variazioni, l’inizio della decima stagione de Il Paradiso delle Signore è previsto per lunedì 8 settembre 2025 nel consueto orario delle 16 nel daytime pomeridiano di Rai 1. Mentre il cast è impegnato sul set presso gli Studi Videa di Roma per la registrazione del nuovo ciclo di 160 puntate inedite, per le ultime settimane di luglio è stata annunciata la conferenza stampa ufficiale.

La conferenza stampa svelerà, tra le altre cose, anche tutte le novità nel cast 2025/2026 de Il Paradiso delle Signore. Nelle ultime settimane è circolata voce dell’ingresso nella fiction di un attore molto noto al pubblico di casa nostra: Simone Montedoro, il capitano Giulio Tommasi di un’altra popolarissima serie Rai come Don Matteo.

Stando alle anticipazioni Montedoro interpreterà la parte di Fulvio Rinaldi, un misterioso personaggio che farà perdere la testa a una delle principali protagoniste de Il Paradiso delle Signore. Niente da fare invece, a quanto pare, per il possibile ritorno nella serie di Maria Puglisi, l’ex fidanzata di Matteo Portelli. Chiara Russo, l’attrice che interpreta Maria, è impegnata su altri fronti lavorativi.

Non dovrebbe esserci neanche Rosa Camilli (Nicoletta Di Bisceglie). Nel finale della scorsa stagione Rosa ha chiaramente detto di voler ritornare a Bologna dalla madre. L’ex Venere deve metabolizzare le ferite dovute alle cocenti delusioni con Marcello e Tancredi. Sono attesi tanti colpi di scena nella soap. Questo a partire dalle trame rimaste in sospeso come la mancata rivelazione a Odile del suo vero padre biologico (Umberto) o l’amore complicato tra Matteo e la stessa Odile. Presto comunque saremo aggiornati sulle novità nel cast della fortunata soap Rai.