È ufficiale, niente Wimbledon: l’ultima decisione spiazza Sinner

Pochi giorni e comincerà finalmente lo storico torneo di Wimbledon, il terzo e tanto atteso torneo del Grande Slam, evento che si tiene sull’erba e che rappresenta uno dei tornei più iconici nella storia di questo sport. Il numero uno al mondo Jannik Sinner è sicuramente uno degli uomini più attesi, i tifosi italiani sperano in un successo che sarebbe sicuramente incredibile.

E specialmente Sinner è chiamato a ‘vendicare’ la sconfitta al Roland Garros dove è stato ad un passo dal titolo, ma alla fine non ce l’ha fatta. Il numero uno italiano ha ceduto al super tiebreak del quinto set a Parigi ed ancora una volta è stato Alcaraz a vincere. Carlos difende il titolo anche sull’erba londinese mentre Sinner lo scorso anno fu sconfitto ai Quarti di finale, a sorpresa contro il russo Medvedev.

E quindi ha la possibilità di guadagnare punti. Va detto comunque che l’erba non è la sua superficie preferita ed anzi per certi versi non gradisce addirittura peggio della terra. Chi negli anni ha dimostrato di non gradire – per un motivo o un altro – Sinner è il tennista e ormai anche opinionista Nick Kyrgios; l’australiano non ha gradito l’atteggiamento sull’azzurro per il caso Clostebol ed ha spesso parlato di favoritismi nei suoi confronti. Jannik non ha mai risposto all’australiano, ma intanto nelle ultime ore arriva una clamorosa decisione su Kyrgios.

Kyrgios beffato, colpo di scena per tutti: anche Sinner spiazzato

Era nell’aria ma ora è ufficiale. Nick Kyrgios non è stato scelto quest’anno come commentatore di Wimbledon per la BBC. Il tennista è ai box da tempo per un infortunio e anche lo scorso anno fu sorprendente in questa inedita veste di commentatore, ma la rete britannica ha preferito evitare. Secondo alcuni le continue dichiarazioni e frecciate verso il numero uno al mondo Jannik Sinner hanno avuto un’importanza cruciale in questa decisione e per questo è arrivata la bocciatura.

Nulla di confermato sia chiaro, ma talvolta Nick ha esagerato e molti tifosi hanno criticato il tennista australiano, per questo probabilmente si è arrivati a questa decisione. Niente Kyrgios, la BBC lo ha tagliato fuori e ha scelto al suo posto l’ex tennista Chris Eubanks. La risposta del tennista australiano è stata piuttosto netta: “Beh, ci perdono loro più di me. Figuriamoci!”, chiude cosi il campione.