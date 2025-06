Se ti trasferisci in questa città hai casa gratis e lavoro assicurato: hai ancora pochi giorni per approfittarne

Chance davvero incredibile per chi si trasferisce in questa città: soggiorno gratis e grandi opportunità di fare carriera.

C’è una città che offre a chi si trasferisce da fuori un soggiorno gratuito di due settimane in un appartamento arredato nel centro storico.. Ma non solo: sono previsti anche incontri con potenziali datori di lavoro e un fitto calendario di attività culturali e ricreative.

E ancora: serate nei pub cittadini, escursioni nei boschi vicini e momenti di socializzazioni che mirano a far conoscere ai nuovi arrivati la città. Già in 500 si sono candidati all’iniziativa che ha attirato l’interesse di persone da mezza Europa. Il tutto rientra in un piano ambizioso per contrastare lo spopolamento.

L’idea è quella di attrarre nuovi potenziali residenti dando loro la possibilità di fare esperienza della vita in città per due settimane, a costo praticamente zero. Insomma, un’opportunità più unica che rara. Ma bisogno sbrigarsi perché l‘iniziativa è a tempo e il termine per avanzare la propria candidatura non è lontano dallo scadere.

Chi si trasferisce qui può soggiornare gratuitamente e trovare facilmente lavoro

L’iniziativa si chiama “Probewohnen”, che potremmo tradurre con «residenza di prova». Si tratta appunto di provare a vivere per due settimane nella cittadina tedesca di Eisenhüttenstadt (25 mila abitanti), nel cuore della Germania orientale, non lontano dal confine con la Polonia. C’è tempo per candidarsi fino al 5 luglio. Le due settimane di prova avranno luogo a settembre 2025.

La fondazione di Eisenhüttenstadt risale agli anni Cinquanta dello scorso secolo e affonda le sue radici nell’utopia del “socialismo reale”. Non per nulla all’epoca si chiamava Stalinstadt ovvero «Città di Stalin». Fu la prima città della Germania dell’Est a essere costruita praticamente da zero. Tutto gravitava intorno al grande impianto siderurgico, ancora oggi centro propulsore dell’economia locale (Eisenhütte significa infatti «acciaieria») .

Dopo la riunificazione tedesca gli abitanti di Eisenhüttenstadt si sono più che dimezzati (da 53 mila agli attuali 25 mila). Da qui l’idea di iniziative come la “residenza di prova” per ripopolare la città. Negli ultimi anni questa cittadina ha riacquistato un certo fascino grazie ai restauri degli eleganti palazzi neoclassici del centro. I residenti raccontano di una città accogliente e sicura, con pochissima criminalità e affitti bassi.

In più Eisenhüttenstadt si trova in un momento di interessante trasformazione economica. ArcelorMittal, il colosso dell’acciaio che ha il controllo dello stabilimento siderurgico, sta investendo nella produzione di acciaio verde grazie a tecnologie a basso impatto ambientale e sembra intenzionato a puntare sullo smart working. L’opportunità offerta dunque è allettante: trasferirsi in una cittadina tranquilla, con costi bassi e servizi accessibili, con possibilità di carriera.