Pelle irritata dopo la ceretta? Ecco alcuni rimedi naturali per alleviare subito ogni fastidio

Come lenire, con rimedi naturali i fastidi della pelle irritata dopo la ceretta: con 'ingredienti' semplici ogni fastidio sparisce in un attimo.

Che sia inverno o estate, i peli, soprattutto quelli di gambe, inguine e ascelle andranno sempre rimossi. E anche se in questi ultimi anni si cerca di mettere in atto una vera e proprio controtendenza, sarà davvero difficile riuscire a convincere tutti a non rimuovere i peli di troppo. E visto che ora anche il caldo si fa sentire e si indosseranno indumenti più corti, avere gambe pelose non è proprio il massimo.

E se un tempo erano principalmente le donne a desiderare una pelle liscia come la sete, ora anche gli uomini preferiscono eliminare tutta quella peluria in eccesso. I metodi per debellare i peli sono diversi, a partire dal classico rasoio, fino ad arrivare all’epilazione laser, tuttavia, la ceretta resta il metodo più utilizzato per ottenere un corpo privo di peli.

Ecco i rimedi naturali per lenire i fastidi della pelle irritata dopo la ceretta

Anche se la ceretta, ancora oggi, è il trattamento estetico preferito da donne e uomini, è bene sapere che in alcuni casi ha dei piccolissimi effetti indesiderati. Pelle rossa, puntini rossi e spesso anche lievi dolore, sono solo alcuni dei sintomi che possono manifestarsi immediatamente dopo la seduta. In alcuni casi, si può avvertire anche pizzicore e prurito piuttosto fastidioso.

Nonostante sempre più spesso si cerchi di preparare la pelle alla ceretta, eruzioni cutanee e follicolite si verificano ancora di frequente. I motivi possono essere diversi e cambiano in base ai soggetti. Fortunatamente, per lenire i fastidi esistono alcuni rimedi naturali da provare e che permetteranno di ottenere sin da subito un miglioramento. Il primo rimedio da provare è quello che prevede l’applicazione di camomilla. Questa infatti, risulta essere perfetta per chi ha una pelle molto delicata. Olii e infusi possono alleviare l’irritazione e prevengono la tanto indesiderata follicolite post epilazione.

In alternativa si potrà optare anche per la calendula, una pianta antibatterica e con un dolce potere antistaminico. Dalle forti funzioni emollienti e lenitive, è in grado di attenuare e curare rossori e irritazioni cutanee, così come la malva. Una nota di merito anche all’aloe vera, pianta dalle numerose azioni: antinfiammatoria e cicatrizzante, ha facoltà lenitive e rinfrescanti. Utile per dare sollievo in caso dei fastidiosi sfoghi sulla pelle, una liberazione dalla sensazione di calore e di dolore. Si tratta di semplici rimedi naturali, ma che saranno in grado di dare un sollievo immediato post-ceretta.