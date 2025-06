Marquez-Bagnaia, stravolto tutto al Mugello: decisione pazzesca della Direzione Gara

Il Mondiale di MotoGp prosegue senza sosta e prosegue sempre di più nel segno di Marc Marquez. Il dominio del fenomeno spagnolo è letteralmente clamoroso ed al momento il pilota ha un evidente vantaggio sia sul fratello Alex che soprattutto sul compagno di squadra e principale avversario per il titolo Pecco Bagnaia.

Ad inizio anno Bagnaia e Marc Marquez sono partiti con la stessa moto e tutti credevano in un maggiore equilibrio, invece il dominio del fratello maggiore dei fratelli Marquez è evidente, il campione iberico ha letteralmente stravolto in concorrenza, e anche nell’ultimo Gran Premio, in Italia al Mugello, ha lasciato le briciole a tutti gli avversari. Qui Marquez ha avuto grandi difficoltà in passato, non vinceva dal 2014 e invece ancora una volta ha dominato.

Nell’ultimo Gran Premio Marquez ha dominato vincendo sia Sprint che Gran Premio, e ha chiuso con una netta pole nelle qualifiche. Insomma Marquez ha vinto nettamente anche in Italia ma le cose potevano finire diversamente; il Gran Premio ha visto una battaglia nei primi giri tra Marquez e Bagnaia con l’azzurro che – sul circuito di casa – ha provato a superare il leader del Mondiale, i due si sono scambiati la prima posizione a più riprese ma alla fine Marquez è scappato via ed ha ottenuto la vittoria.

Occhio Marquez, esplode il caos con la direzione gara: è polemica con Bagnaia?

Marquez ha vinto meritando la vittoria e dominando e l’unico vero spavento durante la gara è capitato nei primi giri. Marc è entrato in contatto suo malgrado con Pecco Bagnaia che lo ha letteralmente ‘tamponato’, uno scontro tra la ruota anteriore di Bagnaia e poi quella posteriore di Marquez con l’italiano che ha dovuto rallentare e che ha subito il sorpasso di Alex Marquez. Una situazione particolare e che ha fatto molto discutere alla fine del match.

Marc Marquez è intervenuto, chiamato dalla direzione gara che ha chiesto spiegazioni e nello specifico è stato Simon Crafar a chiedere informazioni. Sky Sport MotoGp ha pubblicato una serie di video per l’occasione e in particolare quelli relativi ad un incontro tra Marquez e Michele Masini del Team Gresini. Marquez dice: “Sono stato in direzione gara” e l’ingegnere gli chiede il motivo e qui Marc ha stupito tutti dicendo:

“Mi hanno detto che quando uno sorpassa deve andare un pò largo per lasciare spazio per un incrocio”, ha chiarito quasi stupito. Secondo la direzione gara Marquez doveva lasciare spazio a Bagnaia per il sorpasso mentre il sorpasso si è difeso chiarendo che ha fatto tutto il necessario e sicuramente rispettando le regole. Un piccolo scontro verbale a fine corsa che nessuno si aspettava, e intanto Marc continua a dominare.