Pio Esposito, il gol non basta: va in prestito in una grande di Serie A

È esploso in un travolgente urlo di gioia Pio Esposito che alla prima da titolare ha subito conquistato il mondo Inter con una prestazione straordinaria a tutto tondo condita da un gol bellissimo e decisivo.

Il Mondiale per Club è stato quindi teatro del primo exploit in nerazzurro dell’ex attaccante dello Spezia che ha subito confermato quanto di buono fatto vedere nell’ultimo campionato di Serie B. Si tratta di un centravanti di grande struttura e atletismo in grado di attaccare l’area di rigore e abbinare buone capacità tecniche e un grande senso del gol.

La rete messa a referto dopo il 70′ nella gara della scorsa notte contro il River Plate è un saggio di tutte le caratteristiche di Pio Esposito che ha agganciato in area prima di girarsi e piazzare un destro vincente all’angolino: esecuzione perfetta per il classe 2005 fratello dell’altro interista Sebastiano Esposito.

Il nativo di Castellammare di Stabia ha dunque subito fatto breccia nel cuore dei tifosi dell’Inter che ora sperano fortemente di vedere una sua esplosione nella prossima stagione con la maglia nerazzurra al netto di alcune voci sul futuro.

Calciomercato Inter, Pio Esposito segna e incanta: è nel mirino della Fiorentina

Francesco Pio Esposito ha quindi raccontato tutte le sue emozioni a ‘Dazn’ nel post partita: “Quando ho visto la palla entrare non ci stavo credendo, urlavo e mi guardavo intorno per capire. Ho visto Lautaro e mi son detto: “Allora è vero’. È il frutto del lavoro svolto in tutti questi anni, dei due anni a Spezia a lavorare. Ho esaudito il secondo sogno, dopo aver esordito con questa maglia ho fatto anche il primo gol dopo pochi giorni, sono emozionatissimo”

Esposito segna e conquista l’Inter ma così facendo rischia di alimentare anche le voci sul suo destino. Il profilo del centravanti nerazzurro piace a mezza Serie A ed in particolare potrebbe farci un pensierino la Fiorentina, soprattutto se dovesse salutare Kean.

La viola per la panchina si prepara ad annunciare Stefano Pioli e all’ex allenatore del Milan piacerebbe proprio il nome di Pio Esposito al netto del muro che l’Inter potrebbe alzare.

Chivu apprezza parecchio il ragazzo ma alla fine i nerazzurri, qualora si ritrovassero con un attacco completo, potrebbe cederlo in prestito per permettergli di acquisire ulteriore esperienza. Questa l’unica formula per una eventuale uscita del bomber visto che l’Inter non ha alcuna intenzione di perderne il controllo.

Il potenziale è evidente e ora le carte sul futuro del più piccolo dei fratelli Esposito rischiano di mischiarsi ancora.