Colpo di scena Yildiz, trema la Juve: non ci voleva

Tre gol, un assist ed un paio di prestazioni da leader tecnico. È questo il bottino messo a referto finora da Kenan Yildiz al Mondiale per Club, che al netto di avversari non proprio di alto livello, si sta dimostrando centrale e trascinatore per il gioco della squadra di Tudor.

Gli ultimi successi portano la sua firma in calce, e contribuiscono ad elevare sempre di più il valore e la consapevolezza di un ragazzo di enormi prospettive che ha forti margini di miglioramento. 12 gol e 8 assist è il computo totale della stagione di Yildiz, Mondiale compreso, e potrà essere aggiornato già a partire dalla prossima uscita contro il Manchester City.

Velocità, dribbling e qualità tecniche sopraffine sono le caratteristiche migliori a disposizione del fantasista turco classe 2005, pronto a diventare nel corso del tempo anche un simbolo della Juventus.

A tal proposito in una recente intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ Yildiz ha ammesso: “Mi dà grande sicurezza e fiducia nei miei mezzi. So quello che devo fare, lavoro ogni giorno per aiutare la squadra. Credere in se stessi è importante, aiuta ad affrontare ogni sfida al top”.

Inevitabile poi il paragone con l’idolo Alessandro Del Piero: “Non guardo i numeri e gli altri, io voglio solo creare la mia storia. Ho studiato molto Del Piero, so quello che ha fatto ma siamo due persone diverse: ognuno ha il suo percorso. Ripeto, ognuno di noi ha la sua storia e il suo percorso. Restare tutta la vita alla Juventus per me sarebbe un sogno, ma nel calcio non puoi mai sapere cosa può succedere. Preferisco godermi il presente senza pensare troppo al futuro”.

Juventus, colpo di scena Yildiz: “Al rinnovo non ci penso”

Yildiz sogna e ambisce a restare alla Juventus a vita sulle orme del suo idolo, eppure come ammesso dallo stesso calciatore nel calcio tutto può succedere.

C’è sempre un fattore di rischio ed imprevedibilità che rischia di modificare le carte in tavola. Il fantasista turco per ora è legato alla Juventus da un contratto lungo fino al 2029, ma la risposta su un prolungamento al 2030 lascia aperta la porta.

Yildiz ha infatti rigettato al mittente ogni pensiero: “Sono sincero, in questo momento non ci penso. Sono felice della situazione e mi interessa solo lavorare per il bene della squadra. Non parlo di soldi, voglio dare il massimo sul campo”.

Un annuncio che spiazza parte dei tifosi della Juventus che chiaramente sperano di vedere in bianconero Yildiz per più tempo possibile.