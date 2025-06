Stefano De Martino saluta, clamoroso ripensamento in queste ore: fa malissimo

Per Stefano De Martino questa è stata una stagione trionfale. Non tutti credevano che lo showman di Torre Annunziata potesse reggere l’ingombrante peso della conduzione di Affari tuoi ricevuto da Amadeus prima del passaggio al Nove del conduttore di origini veronesi, all’apice del suo successo dopo lo strepitoso lustro sanremese.

De Martino invece ha stupito tutti prendendo in mano il game show dei pacchi con sicurezza fino a portarlo a polverizzare i precedenti record di ascolti. E adesso si parla di lui come dell’astro nascente della conduzione, capofila di una nuova generazione di conduttori capaci di coniugare lo slancio giovanile con il rigore istituzionale di casa Rai.

Domenica 29 luglio si aprirà l’ultimo pacco di questa stagione di Affari Tuoi e Stefano De Martino saluterà il pubblico dell’access prime time della rete ammiraglia. Si era parlato di un possibile prolungamento del programma dei pacchi che si è confermato il più visto nella sua fascia oraria. Poi il ripensamento. Ecco cosa è successo.

Il saluto di Stefano De Martino e il clamoroso ripensamento

Stando ad alcune indiscrezioni circolate nelle ultime settimane c’era in ballo l’ipotesi di un possibile prolungamento di Affari Tuoi fino alla metà di luglio per rendere la vita difficile alla concorrenza, ovvero mettere i bastoni tra le ruote al nuovo programma di Amadeus sul Nove: The Cage. Alla fine però è stata confermata la chiusura estiva del programma al 29 giugno.

Domenica prossima Stefano De Martino si congederà dagli spettatori per la pausa estiva di Affari Tuoi. Sciolta la riserva sullo stop del programma nel periodo estivo, il conduttore dello show dei pacchi chiude una stagione memorabile e passa la linea Techetechetè. Da lunedì 30 giugno nella stessa fascia oraria su Rai 1 andrà in onda il programma di videoframmenti che attinge all’immenso archivio delle Teche Rai.

È dal 2012 ormai che Techetechetè accompagna il pubblico durante l’estate tra la fine del Tg1 delle 20 e l’appuntamento della prima serata di Rai 1. Lo show della nostalgia torna a ripresentarsi agli spettatori con una puntata omaggio dedicata al simpaticissimo Topo Gigio, nell’anno in cui è tornato in auge grazie a Lucio Corsi, prima al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision.

Nella prima puntata di Techetechetè il topo ripercorrerà i tormentoni che hanno dominato le classifiche degli ultimi quarant’anni nella giornata del 30 giugno. Quanto ad Affari Tuoi, l’appuntamento con il programma è fissato per il mese di settembre. Anche in questa coda di stagione lo show continua a confermarsi leader nella fascia access prime time con il 27,3% di share e i 4 milioni e 549 mila spettatori raggiunti nella giornata di martedì 24 giugno.