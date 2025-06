Sinner spodesta Alcaraz a Wimbledon, è ufficiale: un vero terremoto

Pochi giorni e avrà finalmente inizio il torneo di Wimbledon, tanto atteso evento che vede protagonisti i principali tennisti del mondo e si giocherà sull’erba londinese il terzo Slam della stagione. E questa sarà probabilmente l’occasione per provare subito a vedere la grande rivincita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Non è passato neanche un mese dal Roland Garros, torneo che ha visto la vittoria dello spagnolo sul rivale, una vittoria arrivata nel modo più pesante con Sinner che ha sprecato tre match point consecutivi, e una rimonta clamorosa che ancora brucia all’altoatesino e a tutto il suo staff. Wimbledon non è di certo la superficie preferita per l’azzurro, ma Jannik proverà a prendersi una bella rivincita e sul palcoscenico storico più atteso.

C’è attesa per questo evento e c’è curiosità per capire come reagirà Sinner in questo torneo, specialmente dopo la sorprendente sconfitta agli Ottavi di finale contro di Halle contro Bublik, l’azzurro sta perdendo terreno in classifica e quindi non può permettersi ulteriori passi falsi. L’ex tennista ed ora opinionista Greg Rusedski ha parlato in queste ore ai microfoni della BBC ed ha espresso le sue sensazioni. Tanti i temi nel mirino e non poteva mancare un messaggio sull’imminente torneo inglese, che vedrà anche lui protagonista.

Sorpresa Sinner Alcaraz, arriva l’annuncio improvviso di Rusedski

In molti hanno dato i propri favoriti per Wimbledon e tra questi c’è anche Rusedski che a sorpresa ha affermato che Jannik Sinner è il favorito numero uno per la vittoria finale del torneo. A riguardo Rusedski ha posizionato cosi i suoi favoriti per la vittoria finale: “Direi che vedo favoriti per la vittoria del titolo in ordine Sinner, Alcaraz, Djokovic e poi Jack Draper” e c’è grande curiosità sul campione britannico.

D’altronde in Inghilterra il tennista idolo di casa è un autentico beniamino dei tifosi e per questo ci sono grandi aspettative sul tennista britannico, chiamato al primo grande risultato in un torneo del Grande Slam. E ci sono aspettative anche su Sinner che è chiamato a vincere e provare a vendicare il duro risultato del Roland Garros.

E un torneo importante anche in chiave ranking con Sinner che potrebbe recuperare terreno e difendere cosi meglio un primato che al momento appare a forte rischio per i prossimi mesi. Nella stagione sul cemento Sinner difenderà infatti tantissimi punti ed Alcaraz avrà la possibilità di recuperare terreno.